Petrol yokuş aşağı, etiketler sil baştan! İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt fiyatları belli oldu

Akaryakıt fiyatlarında gece yaşanan hareketlilik araç sahiplerinin yüzünü güldürdü. Petrol fiyatlarındaki düşüşün pompaya yansımasıyla motorinde 5,58 TL’lik indirim uygulandı. Böylelikle İstanbul’da motorinin litresi 66,1 liraya geriledi.

ABD ve İran arasında yaşanan gerginliğin yumuşamaya başlaması küresel piyasalarda farklı tepkilere yol açtı. Uzun süredir tırmanışa geçen petrol fiyatları deyim yerindeyse yokuş aşağı inerken, bu durum akaryakıt fiyatlarına da etkiledi. Motorinin litresine 7 lira 20 kuruşluk indirim hesaplandı ancak ÖTV farkı nedeniyle pompaya yansıyan tutar 5 lira 58 kuruş oldu.

Yapılan indirimle motorinin litresi 70 liranın altına düşerken, benzin fiyatlarında henüz bir değişiklik sinyali verilmedi. Bununla birlikte sektör kaynaklarından gelen yorumlara göre, akaryakıt fiyatlarında indirim rüzgarı çok uzun sürmeyecek. Hatta 12 Mayıs Salı gecesi itibariyle akaryakıta 2,71 TL tutarında bir zam geleceği konuşuluyor.

10 MAYIS 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

  • Benzin 63,81 TL,
  • Motorin 66,25 TL,
  • LPG 33,89 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

  • Benzin 63,67 TL,
  • Motorin 66,11 TL,
  • LPG 33,29 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

  • Benzin: 64,78 TL
  • Motorin: 67,38 TL
  • LPG: 33,87 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

  • Benzin: 65,06 TL
  • Motorin: 67,65 TL
  • LPG: 33,69 TL

