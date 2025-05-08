Petrolde 2 milyon varil kayıp

Petrol fiyatlarındaki gerileme ve döviz kurlarındaki değişiklikler nedeniyle ülkemizde de fiyat düşüşü yaşayan petrol stokları krtik önem arz ediyor. ABD'nin son verilerine göre ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre 2 milyon varil düştü.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), geçen hafta ABD'deki ticari ham petrol stoklarının 2 milyon varil azalarak 438,4 milyon varile düştüğünü açıkladı. Bu, piyasanın 2,5 milyon varillik azalma beklentisinin altında kaldı.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 600 bin varil artarak 399 milyon 100 bin varil seviyesine ulaştı.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları da yaklaşık 200 bin varil artışla 225 milyon 700 bin varil olarak kayıtlara geçti.

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 26 Nisan - 2 Mayıs haftasında 98 bin varil azalışla 13 milyon 367 bin varile düştü. Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük 557 bin varil artışla 6 milyon 56 bin varil, ham petrol ihracatı da günlük 115 bin varil düşüşle 4 milyon 6 bin varil oldu.

EIA'nın Mayıs 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 420 bin varil olması bekleniyor.