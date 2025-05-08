Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Petrolde 2 milyon varil kayıp

Petrol fiyatlarındaki gerileme ve döviz kurlarındaki değişiklikler nedeniyle ülkemizde de fiyat düşüşü yaşayan petrol stokları krtik önem arz ediyor. ABD'nin son verilerine göre ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre 2 milyon varil düştü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Petrolde 2 milyon varil kayıp
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.05.2025
saat ikonu 09:00
|
GÜNCELLEME:
08.05.2025
saat ikonu 09:00

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), geçen hafta ABD'deki ticari ham petrol stoklarının 2 milyon varil azalarak 438,4 milyon varile düştüğünü açıkladı. Bu, piyasanın 2,5 milyon varillik azalma beklentisinin altında kaldı.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 600 bin varil artarak 399 milyon 100 bin varil seviyesine ulaştı.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları da yaklaşık 200 bin varil artışla 225 milyon 700 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Petrolde 2 milyon varil kayıp

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 26 Nisan - 2 Mayıs haftasında 98 bin varil azalışla 13 milyon 367 bin varile düştü. Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük 557 bin varil artışla 6 milyon 56 bin varil, ham petrol ihracatı da günlük 115 bin varil düşüşle 4 milyon 6 bin varil oldu.

EIA'nın Mayıs 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 420 bin varil olması bekleniyor.

ETİKETLER
#ham petrol
#Ham Petrol Üretimi
#Ham Petrol Stokları
#Petrolfiyatlari
#Abd Enerjisi
#Petrol Stoklari
#Ham Petrol Üretimi
#Petrol İhracatı
#Petrol İthalatı
#Eia Raporu
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.