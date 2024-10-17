Petrolde 25 dolar tahmini! IEA'dan çarpıcı rapor

17 Ekim 2024 12:22 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 12:55

Uluslararası Enerji Ajansı, petrol piyasalarına ilişkin yeni tahminlerini tek tek sıraladı. IEA 2030 yılına kadar günlük petrol talebinin 6 milyon varil azalacağını, petrol fiyatlarının 25 dolara kadar ineceğini tahmin ediyordu.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA), yeni enerji raporunu yayımladı. IEA, raporuna göre temiz enerjiye olan talebin artmasıyla petrol​ ve doğalgaz​ fiyatları düşecek. Öngörüleri için tarih de veren ajans, 2023 ile 2035 yılları arasında enerjinin neredeyse tamamının temiz enerji kaynaklarından karşılanacağını ifade ediyor.

2030'DA SON ZİRVE

Öte yandan ucuz enerji dönemine girileceği ifade edildi. Petrol, doğalgaz ve kömür talebinin 2030'dan önce son bir zirve yapacağı da raporda yer alan bilgiler arasında dikkat çekti.

PETROL 25 DOLARA KADAR DÜŞECEK

Petrolün 2030'da 79 dolara kadar çıkacağını tahmin eden IEA, sıfır emisyon hedefi tutturulursa petrolün varili 2050'ye kadar 25 dolara kadar gerileyeceğini ifade etti.

ELEKTRİKLİ ARAÇ DETAYI

Raporda elektrikli araç talebine de dikkat çekildi. Elektrikli araçların 6 yıl içinde, yeni araç satışındaki payının yüzde 50’ye ulaşacağı söylendi. Bununla beraber günlük petrol talebinin de yaklaşık 6 milyon varil azalacağı belirtiliyor. IEA, ayrıca sıvılaştırılmış doğalgaz arz fazlasının 2040'a kadar süreceğini öngörüyor.