Petrolde ayın son gününde yön yine yukarı

Petrol piyasası ayın son gününe de sert ve huzursuz bir gündemle girdi. Bir yanda İran savaşının sona erebileceğine dair umutlar vardı, öte yanda sahadan gelen yeni saldırı haberi fiyatların yeniden yukarı dönmesine yol açtı. Özellikle Kuveyt Petrol Şirketi’ne ait, tam yüklü ham petrol tankeri Al Salmi’nin Dubai limanında İran’ın saldırısına uğradığının açıklanması, piyasadaki tedirginliği bir kez daha artırdı.
Wall Street Journal’ın haberine göre Trump, danışmanlarına Hürmüz Boğazı büyük ölçüde kapalı kalmaya devam etse bile İran’a yönelik askeri harekâtı bitirmeye hazır olduğunu, boğazın yeniden açılmasını ise daha sonraki bir tarihe bırakabileceğini söyledi. Bu haber ilk etapta petrol fiyatlarında dalgalanmaya neden oldu.
Piyasada, İran savaşının yakında sona erebileceği beklentisi kısa süreli bir rahatlama yaptı. Ancak bu iyimser hava çok uzun sürmedi. Çünkü Al Salmi tankerine yönelik saldırı açıklaması, arz güvenliğine dair kaygıları yeniden öne çıkardı. Açıkçası piyasada şu an belirleyici olan şey, diplomatik mesajlardan çok sahadaki gelişmeler gibi görünüyor.
ICE’de Brent vadeli petrolü 115,04 dolara kadar yükseldi. Daha sonra bir miktar geri çekilse de şu sıralarda düne göre yüzde 0,3 artışla 113,14 dolarda işlem görüyor. Batı Teksas petrolü ise yüzde 0,1 yükselişle 102,97 dolar seviyesinde bulunuyor. Brent petrolünün bu ay yüzde 50’ye yakın yükselmiş olması da tabloyu tek başına anlatıyor aslında.
Analistler, fiyatlarda gerçekten anlamlı bir değişim yaşanabilmesi için Hürmüz Boğazı’ndaki akışların tamamen yeniden başlaması gerektiğini söylüyor. Yani sadece diplomatik açıklamalar değil, fiili sevkiyatın normale dönmesi gerekiyor.
SS WealthStreet kurucusu Sugandha Sachdeva da bu tabloya dikkat çekti. Sachdeva, diplomatik sinyallerin karışık seyrettiğini ancak sahadaki gerçekliğin belirsizliğin süreceğine işaret ettiğini söyledi. Ona göre gerilim düşse bile iş hemen bitmeyecek. Hasar gören altyapının onarılması zaman alacak, bu da arzın bir süre daha sıkı kalabileceği anlamına geliyor.