Petrolde ayın son gününde yön yine yukarı

Petrol piyasası ayın son gününe de sert ve huzursuz bir gündemle girdi. Bir yanda İran savaşının sona erebileceğine dair umutlar vardı, öte yanda sahadan gelen yeni saldırı haberi fiyatların yeniden yukarı dönmesine yol açtı. Özellikle Kuveyt Petrol Şirketi’ne ait, tam yüklü ham petrol tankeri Al Salmi’nin Dubai limanında İran’ın saldırısına uğradığının açıklanması, piyasadaki tedirginliği bir kez daha artırdı.

Wall Street Journal’ın haberine göre Trump, danışmanlarına Hürmüz Boğazı büyük ölçüde kapalı kalmaya devam etse bile İran’a yönelik askeri harekâtı bitirmeye hazır olduğunu, boğazın yeniden açılmasını ise daha sonraki bir tarihe bırakabileceğini söyledi. Bu haber ilk etapta petrol fiyatlarında dalgalanmaya neden oldu.