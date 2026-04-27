Petrolde beklentiler bir anda değişti

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
27.04.2026
saat ikonu 10:25
|
GÜNCELLEME:
27.04.2026
saat ikonu 10:25
Petrolde beklentiler bir anda değişti

ABD ile İran arasındaki barış görüşmelerinde umutların zayıflaması, enerji piyasasında tansiyonu yeniden yükseltti. Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerin kısıtlı seyretmesiyle birlikte petrol fiyatları haftaya yükselişle başladı.

Haziran vadeli Brent ham petrolü, erken saatlerde 107,97 dolara kadar çıktıktan sonra Cuma gününe göre yüzde 1,22 artışla 106,61 dolardan işlem gördü. ABD’nin gösterge petrolü Batı Teksas ise yüzde 0,95 yükselişle 95,30 dolar seviyesine geldi.

Petrolde beklentiler bir anda değişti

BARIŞ UMUTLARI ZAYIFLADI, PİYASA YENİDEN GERİLDİ

Hafta sonu barış beklentileri ciddi biçimde azalmıştı. Ancak bu sabah Axios’ta yer alan, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı açmak için ABD’ye yeni bir teklif ilettiği yönündeki haber, piyasalarda biraz olsun umut oluşturdu.

Gerilimi artıran gelişme ise ABD Başkanı Donald Trump’ın özel elçileri Steve Witkoff ve Jared Kushner’ın İslamabad ziyaretini iptal etmesi oldu. Ziyaretin, İran Dışişleri Bakanı Abbas Araqchi Pakistan’dayken iptal edilmesi müzakere sürecini yeni bir çıkmaza soktu.

IG piyasa analisti Tony Sycamore, bu hamlenin topu tamamen İran’ın sahasına attığını söyledi. Sycamore’a göre Tahran’ın depolama kapasitesi dolarsa, eskiyen petrol sahalarında üretimi durdurmak zorunda kalması gündeme gelebilir.

Petrolde beklentiler bir anda değişti

HÜRMÜZ BOĞAZI’NDAN GEÇİŞLER SERT DÜŞTÜ

Denizcilik veri sağlayıcısı Kpler’in verilerine göre pazar günü Hürmüz Boğazı’ndan yalnızca bir petrol ürünleri tankeri geçebildi. Bu tablo, arz tarafındaki baskının hâlâ ciddi olduğunu gösteriyor.

Goldman Sachs analistleri de yaşanan şokun yalnızca ham petrol fiyatlarıyla sınırlı kalmadığını belirtti. Bankaya göre rafine ürün fiyatları ve arz riskleri, daha önce öngörülenden daha büyük ekonomik riskler taşıyor.

Petrolde beklentiler bir anda değişti

GOLDMAN SACHS PETROL TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

Goldman Sachs, Orta Doğu’daki üretim kayıplarını gerekçe göstererek dördüncü çeyrek petrol fiyat tahminlerini yukarı çekti. Banka, Brent petrol için varil başına beklentisini 90 dolara, WTI için ise 83 dolara yükseltti.

Yeni tahminler, Körfez’den Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan ihracatın daha önce beklenen mayıs ortası yerine haziran sonuna kadar normale döneceği varsayımına dayanıyor. Ayrıca Körfez üretimindeki toparlanmanın daha yavaş gerçekleşeceği öngörülüyor.

Goldman Sachs, Orta Doğu’da günlük 14,5 milyon varillik ham petrol üretim kaybının nisan ayında küresel stoklarda günlük 11-12 milyon varillik rekor erimeye yol açtığını hesapladı.

