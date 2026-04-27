Petrolde beklentiler bir anda değişti

BARIŞ UMUTLARI ZAYIFLADI, PİYASA YENİDEN GERİLDİ

Hafta sonu barış beklentileri ciddi biçimde azalmıştı. Ancak bu sabah Axios’ta yer alan, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı açmak için ABD’ye yeni bir teklif ilettiği yönündeki haber, piyasalarda biraz olsun umut oluşturdu.

Gerilimi artıran gelişme ise ABD Başkanı Donald Trump’ın özel elçileri Steve Witkoff ve Jared Kushner’ın İslamabad ziyaretini iptal etmesi oldu. Ziyaretin, İran Dışişleri Bakanı Abbas Araqchi Pakistan’dayken iptal edilmesi müzakere sürecini yeni bir çıkmaza soktu.

IG piyasa analisti Tony Sycamore, bu hamlenin topu tamamen İran’ın sahasına attığını söyledi. Sycamore’a göre Tahran’ın depolama kapasitesi dolarsa, eskiyen petrol sahalarında üretimi durdurmak zorunda kalması gündeme gelebilir.