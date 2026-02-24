Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Petrolde jeopolitik rüzgâr: Brent 7 ayın zirvesine dayandı

Şubat 24, 2026 11:51
1
Petrolde jeopolitik rüzgâr: Brent 7 ayın zirvesine dayandı

Petrol piyasasında tansiyon yeniden yükseliyor. ABD ile İran arasında yapılması beklenen nükleer görüşmeler öncesinde artan jeopolitik kaygılar, fiyatları yukarı itti. Buna bir de ABD’nin ticaret politikalarına yönelik belirsizlikler eklenince, petrol son aylardaki en güçlü seviyelerine yaklaştı.

2
Petrolde jeopolitik rüzgâr: Brent 7 ayın zirvesine dayandı

Uluslararası piyasalarda Brent petrol vadeli işlemleri saat 08.05 itibarıyla yüzde 0,7 artışla 72 dolar/varil seviyesine çıktı. Böylece Brent, 31 Temmuz’dan bu yana en yüksek düzeyini test etmiş oldu. Piyasada dikkatler, olası bir gelişmenin fiyatlara nasıl yansıyacağına çevrilmiş durumda.

3
Petrolde jeopolitik rüzgâr: Brent 7 ayın zirvesine dayandı

Analistlere göre şu anki yükseliş, fiili bir arz kesintisinden değil; daha çok beklentilerden besleniyor. Yani ortada somut bir kesinti yok ama ihtimalin kendisi bile fiyatları hareketlendirmeye yetiyor.

4
Petrolde jeopolitik rüzgâr: Brent 7 ayın zirvesine dayandı

Singapur merkezli aracı kurum Phillip Nova’nın kıdemli piyasa analisti Priyanka Sachdeva, Orta Doğu’da olası bir askeri gerilim ihtimalinin giderek daha fazla fiyatlandığını söylüyor. Yatırımcılar, en kötü senaryoya karşı pozisyon alıyor; temkinli ama hazırlıklı bir duruş söz konusu.

5
Petrolde jeopolitik rüzgâr: Brent 7 ayın zirvesine dayandı

KRİTİK EŞİK: 70-72 DOLAR BANDI

IG piyasa analisti Tony Sycamore ise ham petrolün son altı aydır 55-66,50 dolar bandında seyrettiğini hatırlatıyor. Şimdi bu aralığın üst sınırı test ediliyor. Eğer bu seviyenin üzerinde kalıcı bir kırılma yaşanırsa, 70-72 dolar bandında güç kazanımı mümkün olabilir.

6
Petrolde jeopolitik rüzgâr: Brent 7 ayın zirvesine dayandı

Ama madalyonun diğer yüzü de var. Jeopolitik tansiyon düşerse, fiyatların yeniden 61 dolar seviyesine doğru geri çekilmesi de ihtimal dahilinde. Yani yönü belirleyecek olan biraz da diplomasi masasındaki gelişmeler olacak.

7
Petrolde jeopolitik rüzgâr: Brent 7 ayın zirvesine dayandı

TİCARET POLİTİKALARI VE TALEP ENDİŞESİ

Fiyatlamalarda sadece Orta Doğu değil, küresel büyüme beklentileri de etkili. UOB Bank ekonomistleri, ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergisi artışlarının küresel büyüme ve yakıt talebi üzerinde risk oluşturduğunu vurguluyor. Ticaret politikalarına ilişkin belirsizlik sürdükçe, petrol piyasasında da dalgalanma kaçınılmaz görünüyor.

8
Petrolde jeopolitik rüzgâr: Brent 7 ayın zirvesine dayandı

Bir başka ifadeyle; arz tarafında jeopolitik riskler yukarı yönlü baskı oluştururken, talep tarafında büyüme kaygıları frene basıyor. Piyasa iki farklı rüzgâr arasında yön arıyor.

9
Petrolde jeopolitik rüzgâr: Brent 7 ayın zirvesine dayandı

BBVA: ARZ FAZLASI 2026’DA DA SÜRECEK

BBVA Research ise daha yapısal bir tabloya işaret ediyor. Kuruluşa göre 2026 yılına girerken küresel petrol piyasasında ciddi bir arz fazlası bulunuyor ve bu dengenin toparlanması zaman alacak.

10
Petrolde jeopolitik rüzgâr: Brent 7 ayın zirvesine dayandı

Raporda, bu yıl talep artışının arz artışını sınırlı da olsa geride bırakmasının beklendiği belirtiliyor. Ancak fiyatlardaki yapısal düşüş eğiliminin 2026’da da devam edeceği öngörülüyor.

11
Petrolde jeopolitik rüzgâr: Brent 7 ayın zirvesine dayandı

BBVA’ya göre Brent petrolün varil fiyatı 2026 genelinde ortalama 64 dolar seviyesinde olacak. 2027 için ise ortalama fiyat tahmini 63 dolar. 2026’nın ilk çeyreğinde ortalama 66 dolar civarında seyretmesi beklenen Brent’in, yılın son çeyreğine doğru 62 dolar seviyelerine kadar gerilemesi öngörülüyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.