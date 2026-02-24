Petrolde jeopolitik rüzgâr: Brent 7 ayın zirvesine dayandı

Kategoriler
Petrol piyasasında tansiyon yeniden yükseliyor. ABD ile İran arasında yapılması beklenen nükleer görüşmeler öncesinde artan jeopolitik kaygılar, fiyatları yukarı itti. Buna bir de ABD’nin ticaret politikalarına yönelik belirsizlikler eklenince, petrol son aylardaki en güçlü seviyelerine yaklaştı.
Uluslararası piyasalarda Brent petrol vadeli işlemleri saat 08.05 itibarıyla yüzde 0,7 artışla 72 dolar/varil seviyesine çıktı. Böylece Brent, 31 Temmuz’dan bu yana en yüksek düzeyini test etmiş oldu. Piyasada dikkatler, olası bir gelişmenin fiyatlara nasıl yansıyacağına çevrilmiş durumda.
Analistlere göre şu anki yükseliş, fiili bir arz kesintisinden değil; daha çok beklentilerden besleniyor. Yani ortada somut bir kesinti yok ama ihtimalin kendisi bile fiyatları hareketlendirmeye yetiyor.
Singapur merkezli aracı kurum Phillip Nova’nın kıdemli piyasa analisti Priyanka Sachdeva, Orta Doğu’da olası bir askeri gerilim ihtimalinin giderek daha fazla fiyatlandığını söylüyor. Yatırımcılar, en kötü senaryoya karşı pozisyon alıyor; temkinli ama hazırlıklı bir duruş söz konusu.
IG piyasa analisti Tony Sycamore ise ham petrolün son altı aydır 55-66,50 dolar bandında seyrettiğini hatırlatıyor. Şimdi bu aralığın üst sınırı test ediliyor. Eğer bu seviyenin üzerinde kalıcı bir kırılma yaşanırsa, 70-72 dolar bandında güç kazanımı mümkün olabilir.
Ama madalyonun diğer yüzü de var. Jeopolitik tansiyon düşerse, fiyatların yeniden 61 dolar seviyesine doğru geri çekilmesi de ihtimal dahilinde. Yani yönü belirleyecek olan biraz da diplomasi masasındaki gelişmeler olacak.
Fiyatlamalarda sadece Orta Doğu değil, küresel büyüme beklentileri de etkili. UOB Bank ekonomistleri, ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergisi artışlarının küresel büyüme ve yakıt talebi üzerinde risk oluşturduğunu vurguluyor. Ticaret politikalarına ilişkin belirsizlik sürdükçe, petrol piyasasında da dalgalanma kaçınılmaz görünüyor.
Bir başka ifadeyle; arz tarafında jeopolitik riskler yukarı yönlü baskı oluştururken, talep tarafında büyüme kaygıları frene basıyor. Piyasa iki farklı rüzgâr arasında yön arıyor.
BBVA Research ise daha yapısal bir tabloya işaret ediyor. Kuruluşa göre 2026 yılına girerken küresel petrol piyasasında ciddi bir arz fazlası bulunuyor ve bu dengenin toparlanması zaman alacak.
Raporda, bu yıl talep artışının arz artışını sınırlı da olsa geride bırakmasının beklendiği belirtiliyor. Ancak fiyatlardaki yapısal düşüş eğiliminin 2026’da da devam edeceği öngörülüyor.
BBVA’ya göre Brent petrolün varil fiyatı 2026 genelinde ortalama 64 dolar seviyesinde olacak. 2027 için ise ortalama fiyat tahmini 63 dolar. 2026’nın ilk çeyreğinde ortalama 66 dolar civarında seyretmesi beklenen Brent’in, yılın son çeyreğine doğru 62 dolar seviyelerine kadar gerilemesi öngörülüyor.