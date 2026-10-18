Petrolde 'süper sıçrama' alarmı! Analistten yeni fiyat şoku uyarısı

Küresel petrol piyasasında fiyatlar yüksek seyrini korurken, enerji uzmanlarından yeni bir yükseliş uyarısı geldi. ABD ham petrolü 100 dolar sınırında, Brent petrol ise 110 dolar civarında işlem görürken, William Blair enerji araştırmaları analisti Neal Dingmann, piyasada henüz en yüksek seviyelerin görülmemiş olabileceğini belirtti. Yahoo Finance'a konuşan Dingmann, büyük petrol şirketlerinin yöneticileri tarafından da dile getirilen "süper sıçrama" senaryosunun gerçekleşebileceğini söyledi.

Dingmann, "Büyük petrol şirketlerinin CEO'larının da işaret ettiği gibi bir süper sıçrama görebiliriz. Bunun mümkün olduğunu düşünüyor muyum? Kesinlikle" ifadelerini kullandı.

PETROL FİYATLARINDA YENİ DÖNEM: 100 DOLARIN ÜZERİ KALICI OLABİLİR

Dingmann'a göre petrol piyasasında fiyat dengesi artık eskisinden farklı. Büyük enerji şirketlerinin yöneticileri, önümüzdeki birkaç çeyrek boyunca petrol fiyatlarında daha yüksek bir taban oluşacağı görüşünü paylaşıyor. Analist de bu beklentiye katılıyor. Daha önce varil başına 70-80 dolar arasında kabul edilen orta vadeli petrol fiyatı seviyesinin artık 80-90 dolara yükseldiğini belirten Dingmann, fiyatların zaman zaman 100 doların üzerine çıkabileceğini ifade etti. Bu değişimin arkasında ise yalnızca piyasa beklentileri değil, petrolün fiziksel arzını doğrudan etkileyen gelişmeler bulunuyor.

İRAN SALDIRILARI VE TAŞIMACILIK MALİYETLERİ FİYATLARI KÖRÜKLÜYOR

Ortadoğu'daki gerilim, petrol piyasasında arz endişelerini büyütmeye devam ediyor. İran bağlantılı tanker saldırıları ve rekor seviyelere ulaşan navlun maliyetleri, petrolün dünya pazarlarına taşınmasını giderek zorlaştırıyor. Dingmann, "İran'ın tanker saldırılarını gördük, rekor düzeyde taşımacılık maliyetleriyle karşılaştık. Asıl mesele, fiziksel petrol piyasasının giderek daha fazla sıkışması" değerlendirmesinde bulundu.

Jeopolitik gelişmelerin artık yalnızca fiyatlara yansıyan bir risk olmaktan çıktığını vurgulayan analist, yaşanan olayların petrol arzında doğrudan aksamalara yol açtığını belirtti.

PETROL REZERVLERİNDE KRİTİK SEVİYE: 1982'DEN BU YANA EN DÜŞÜK DÜZEY

Petrol fiyatlarını kontrol altına almak için başvurulabilecek seçenekler de giderek azalıyor. Dingmann, ABD'nin Stratejik Petrol Rezervi'nden (SPR) piyasaya ilave petrol sürmesinin veya benzer geçici önlemlerin mevcut koşullarda beklenen etkiyi yaratmasının zor olacağını söyledi.

ABD'nin stratejik petrol rezervleri halihazırda 1982'den bu yana en düşük seviyesine gerilemiş durumda. Analiste göre piyasadaki sorun yalnızca yüksek fiyatlardan kaynaklanmıyor. Petrol arzındaki fiziksel daralma, kısa vadeli müdahalelerle giderilmesi güç bir tablo ortaya çıkarıyor.

PETROL YÜZDE 70, ENERJİ HİSSELERİ YÜZDE 50'DEN FAZLA YÜKSELDİ

Petrol fiyatlarındaki sert yükseliş, enerji şirketlerinin borsa performansına da yansıdı. ABD'de enerji sektörünü takip eden XLE endeksi, yılbaşından bu yana yüzde 50'nin üzerinde değer kazandı. Böylece enerji, S&P 500 endeksindeki 11 sektör arasında en güçlü performansı gösteren alan oldu.

Aynı dönemde S&P 500 endeksinin toplam yükselişi yaklaşık yüzde 12'de kaldı. Petrol fiyatlarındaki artış ise çok daha çarpıcı. ABD ham petrolü 31 Aralık'tan bu yana yüzde 70'in üzerinde yükselirken, küresel gösterge Brent petroldeki artış yaklaşık yüzde 80'e ulaştı.

MOTORİN VE BENZİNDE YENİ REKORLAR KAPIDA

Petrol piyasasındaki yükselişin tüketiciler açısından en önemli sonuçlarından biri akaryakıt fiyatlarında yaşanıyor. Motorin fiyatları için önemli bir gösterge kabul edilen ısıtma yağı vadeli işlemleri, yılbaşından bu yana iki kattan fazla yükseldi. Dingmann, kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte motorin, benzin ve konutlarda kullanılan ısınma yakıtlarında fiyat baskısının daha da artabileceğini söyledi.

Analist, "Rekor seviyeleri zaten gördüğümüzü düşünüyorum ama daha yüksek fiyatlarla da karşılaşacağız" ifadelerini kullandı. Bu tablo, özellikle taşımacılık ve ısınma maliyetleri üzerinden tüketicilerin üzerindeki baskının artabileceğine işaret ediyor.

PETROL ŞİRKETLERİ REKOR KÂR PEŞİNDE

Yüksek petrol fiyatları tüketiciler için maliyetleri artırırken, ABD'li petrol üreticilerinin kazançlarını büyütüyor. Dingmann, takip ettiği enerji şirketlerinin büyük bölümünün ikinci çeyrekte rekor düzeyde serbest nakit akışı açıkladığını belirtti. Analiste göre yükselen fiyatların desteğiyle üçüncü veya dördüncü çeyrekte yeni rekorlar görülmesi mümkün.

ABD'li petrol üreticilerinin mevcut koşullarda güçlü nakit üretmeye devam edeceğini savunan Dingmann, şirketlerin yüksek fiyat ortamından önemli ölçüde yararlandığını vurguladı.

GOLDMAN SACHS'TAN FARKLI TAHMİN: BRENT PETROL İÇİN 90 DOLAR

Ancak Wall Street'teki bütün analistler petrol fiyatlarında yeni bir sıçrama beklemiyor.

Goldman Sachs, pazartesi günü yayımladığı değerlendirmede aralık ayı için Brent petrol fiyat tahminini 90 dolara, ABD ham petrolü tahminini ise 81 dolara yükseltti.

Bankanın öngördüğü bu seviyeler, petrolün mevcut işlem fiyatlarının altında bulunuyor. Bununla birlikte Goldman Sachs, petrol altyapısının zarar görmesi, deniz taşımacılığına yönelik saldırıların yoğunlaşması veya jeopolitik risk priminin kalıcı hale gelmesi durumunda Brent petrolün 125 dolara kadar yükselebileceği uyarısında bulundu.