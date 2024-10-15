Petrolde tahminler yine değişti! Fiyatlara ciddi etkisi olacak

15 Ekim 2024 01:00 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 15:31

OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü), 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin küresel petrol talebi büyüme tahminini bir kez daha düşürdü. OPEC, bu yılın verilerine dayanarak yaptığı güncellemede, 2024 yılı için öngörülen petrol talep artışını aşağı yönlü revize etti. Bu, üretici grubunun arka arkaya üçüncü kez küresel talep büyümesi tahminini düşürdüğü anlamına geliyor.

OPEC’in aylık raporunda, 2024 yılı için küresel petrol​ talebinin günlük 1,93 milyon varil (bpd) artacağı öngörülüyor. Bu, bir önceki ay öngörülen 2,03 milyon varillik artış tahmininin altında kaldı. 2024 yılına ilişkin talep​ büyümesinin ne kadar güçlü olacağı konusunda tahminciler arasında geniş bir görüş ayrılığı var. Bu farklılıkların temel nedenleri arasında Çin​'den gelecek talep ve dünya genelindeki temiz enerjiye geçiş hızıyla ilgili görüş ayrılıkları yer alıyor. OPEC​, revizyonun ardından bile sanayi tahminlerinin üst sınırında yer almaya devam ediyor.

SEKTÖREL DARALMALAR PETROLE TALEBİ DÜŞÜRDÜ

Çin, 2024 yılı için yapılan düşüşün büyük kısmını oluşturuyor. OPEC, Çin’in 2024 yılı petrol talebi büyüme tahminini 650.000 varil/gün seviyesinden 580.000 varil/gün seviyesine indirdi. Çin hükümetinin uygulayacağı teşvik önlemlerinin yılın dördüncü çeyreğinde talebi desteklemesi beklenirken, petrol tüketimi ekonomik zorluklar ve temiz yakıtlara geçiş adımları nedeniyle baskı altında kalıyor. OPEC, "Dizel tüketimi, büyük ölçüde inşaat ve konut sektöründeki yavaşlama ve ağır yük kamyonlarında sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) petrole dayalı dizel yakıtın yerine kullanılması nedeniyle zayıf kaldı" ifadelerini kullandı.

OPEC ayrıca, 2025 yılı küresel petrol talep artışı tahminini de düşürerek 1,74 milyon varil/gün seviyesinden 1,64 milyon varil/gün seviyesine çekti.

TALEPLE BERABER FİYATLARDA DÜŞECEK

Petrol talebinin yavaşlaması, arzın talebi aşmasına yol açabilir. Talebin düşük olması durumunda, petrol stokları artabilir ve bu da fiyatların aşağı yönlü baskı altında kalmasına neden olabilir. Özellikle Çin gibi büyük tüketici ülkelerde talep düşerse, küresel petrol fiyatlarında bir gevşeme olması mutemel.