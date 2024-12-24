Petrolde talep artışı devam ediyor: Fiyatları yukarı taşıdı

24 Aralık 2024 11:19 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 11:20

Brent petrolün varil fiyatı 72,74 dolara yükselirken, küresel ekonomideki hareketliliğin petrol talebini artıracağı beklentisi fiyatlara yansıdı. ABD ve Çin'den gelen ekonomik sinyaller dikkat çekiyor.

Brent​ petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 72,74 dolara yükselirken, küresel ekonomideki hareketlilikle petrol​ talebindeki artış beklentileri fiyatlamalara yansıdı.

Dün 73,02 dolara kadar tırmanan Brent petrol, günü 71,74 dolardan tamamlamıştı. Bugün ise Brent petrolün varil fiyatı sabah saatlerinde kapanışa göre yüzde 1,4 artışla 72,74 dolardan işlem gördü. Batı Teksas türü (WTI) ham petrol ise aynı saatlerde 69,52 dolardan alıcı buldu.

KÜRESEL EKONOMİK GELİŞMELER FİYATLARI ETKİLİYOR

Petrol fiyatlarındaki yükseliş, küresel ekonomideki hareketlilik ve talep beklentilerinin etkisiyle destekleniyor. ABD​'de geçtiğimiz hafta açıklanan ekonomik veriler, ülkede enflasyon ve resesyon endişelerini yeniden gündeme taşıdı. Ancak, kişisel tüketim harcamaları ve büyüme verilerinin ardından bu endişeler bir miktar hafifledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek yılki faiz politikası konusundaki belirsizlikler ise piyasalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de ise ekonomik toparlanmaya yönelik önemli adımlar atılıyor. Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi'nin özel sektörü geliştirme amacı taşıyan yasa tasarısını görüşmeye hazırlandığı bildirildi. Analistler, Çin'deki zayıf iç talep ve gayrimenkul sektöründeki sorunların, hükümetin ekonomi​ politikalarının merkezinde yer aldığını belirtiyor. Potansiyel ticaret savaşları öncesinde bu alanlarda önlemler alınması bekleniyor.

NOEL TATİLİ HACMİ DÜŞÜRDÜ

Noel bayramı nedeniyle petrol piyasalarında işlem hacmi düşük seyrederken, birçok ülkede borsalar erken kapanıyor veya tatil nedeniyle işlem yapılmıyor.

• ABD: Amerikan borsaları bugün erken kapanış yapacak, çarşamba günü ise kapalı olacak.

• Avrupa: Avrupa borsaları bugün yarım gün işlem görecek, yarın ise tamamen kapalı olacak.

• Asya: Hong Kong piyasaları bugün erken kapanırken, Güney Kore'de yarın işlem yapılmayacak.

TEKNİK SEVİYELER

Analistler, Brent petrol için 74,07 dolar seviyesinin direnç, 71 dolar seviyesinin ise destek olarak takip edileceğini belirtiyor. Noel sonrası işlem hacminin normal seviyelere dönmesiyle fiyat​ hareketliliğinin daha net bir tablo ortaya koyması bekleniyor.

Küresel petrol piyasalarında, ekonomik belirsizlikler ve arz-talep dinamikleri kısa vadeli hareketliliği belirlerken, Çin'in ekonomik hamleleri ve ABD'nin faiz politikası yakından izlenmeye devam edecek.