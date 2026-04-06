Petrolde tansiyon düşmüyor: Fiyatlarda kritik eşik aşıldı

Küresel petrol piyasalarında endişe büyüyor. ABD-İsrail ile İran arasında devam eden savaşın, Orta Doğu’daki arz güvenliğini tehdit etmesiyle fiyatlar yeniden sert şekilde yukarı yöneldi. OPEC+’ın mayıs ayı için günlük 206 bin varillik üretim artışı kararı alması da piyasayı sakinleştirmeye yetmedi.
Petrol fiyatlarındaki yükselişte en büyük etken, arz tarafında artan belirsizlik. OPEC+ cephesinden üretimi artırmaya dönük adım gelmiş olsa da, bölgedeki çatışmalar nedeniyle bazı üreticilerin mevcut üretim kotalarını bile karşılamakta zorlandığı belirtiliyor. Hal böyle olunca, piyasada arz sıkışıklığına dair kaygılar daha da güçleniyor.
Asya işlemlerinde Haziran vadeli Brent petrol 1 dolarlık artışla 110,04 dolar seviyesine yükseldi. Mayıs vadeli Batı Teksas petrolü (WTI) ise yüzde 0,22 primle 111,78 dolardan işlem gördü. Açıkçası piyasa, üretim artışından çok savaşın sebep olacağı yeni kesintilere odaklanmış durumda.
Avrupa piyasaları bugün Paskalya tatili nedeniyle kapalı. Ancak geçen perşembe, Good Friday öncesindeki son işlem gününde petrol cephesinde çok sert hareketler yaşandı. WTI yüzde 11’in üzerinde yükselirken, Brent petroldeki artış yüzde 8’e yaklaştı. Bu tablo, 2020’den bu yana görülen en güçlü günlük yükselişlerden biri olarak kayda geçti.
Bu sert hareketin ardından gözler yeniden Washington ve Tahran hattına çevrildi. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik saldırıların süreceğine dair açıklamaları, piyasadaki tansiyonu daha da artırdı. Özellikle Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmeler, petrol fiyatlarının yönü açısından kritik görülüyor.
Trump, pazar günü yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı’nın açılmaması halinde İran’ın enerji altyapısının hedef alınacağını söyledi. Buna rağmen son günlerde bazı uluslararası gemilerin boğazdan geçiş yaptığı da gözlendi. Yani sahadaki tablo hâlâ oldukça hassas; bir yandan tehditler sürüyor, öte yandan enerji trafiği tamamen durmuş değil.
Öte yandan The Wall Street Journal’ın haberine göre İran, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da ABD yetkilileriyle görüşmeyi reddetti. Ateşkes yönündeki girişimlerin de şu aşamada sonuçsuz kaldığı aktarılıyor. Bu durum, piyasalardaki tedirginliğin kısa vadede kolay kolay dağılmayacağına işaret ediyor.
Piyasaların takip ettiği bir diğer gelişme ise Rusya’dan geldi. Baltık Denizi’ndeki Ust-Luga terminalinde, Ukrayna’nın insansız hava aracı saldırılarının ardından yaşanan kesintiler sonrası yüklemelerin yeniden başladığı bildirildi. Bu gelişme kısmi bir rahatlama yapsa da, asıl belirleyici unsurun hâlâ Orta Doğu’daki savaş olduğu görülüyor.