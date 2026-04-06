Petrolde tansiyon düşmüyor: Fiyatlarda kritik eşik aşıldı

JEOPOLİTİK RİSKLER PİYASAYI YÖNLENDİRİYOR

Avrupa piyasaları bugün Paskalya tatili nedeniyle kapalı. Ancak geçen perşembe, Good Friday öncesindeki son işlem gününde petrol cephesinde çok sert hareketler yaşandı. WTI yüzde 11’in üzerinde yükselirken, Brent petroldeki artış yüzde 8’e yaklaştı. Bu tablo, 2020’den bu yana görülen en güçlü günlük yükselişlerden biri olarak kayda geçti.

Bu sert hareketin ardından gözler yeniden Washington ve Tahran hattına çevrildi. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik saldırıların süreceğine dair açıklamaları, piyasadaki tansiyonu daha da artırdı. Özellikle Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmeler, petrol fiyatlarının yönü açısından kritik görülüyor.