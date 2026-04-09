Petrolde yeni tırmanış: Sert düşüşün ardından yön yeniden yukarı

Petrol piyasası, son günlerde adeta nefes almadan yön değiştiriyor. Nisan 2020’den bu yana görülen en sert günlük düşüşün ardından fiyatlar bu kez yeniden yukarı döndü. Piyasadaki toparlanmada, Hürmüz Boğazı’nın büyük ölçüde kapalı kalması ve Orta Doğu’daki kırılgan ateşkesin yeni saldırılarla daha da zora girebileceği endişesi etkili oldu.

Brent petrol, çarşamba günü yaşadığı yüzde 13’lük sert kaybın ardından varil başına 97 doların üzerine çıktı. ABD ham petrolü ise yaklaşık 98 dolar seviyesinde işlem gördü. Yani piyasada düşüşün yerini, şimdilik temkinli de olsa yeniden yükseliş aldı.