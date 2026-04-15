Petrolde yön arayışı sürüyor: Gerilim fiyatları yukarı taşıdı

Petrol piyasasında belirsizlik kolay kolay dağılmıyor. Orta Doğu’da devam eden gerilim ve arz tarafında büyüyen kaygılar, fiyatların yukarı yönlü seyrini korumasına neden oluyor.
Haftanın son işlem gününde haziran vadeli Brent petrol yüzde 1 yükselerek 95,70 dolara çıktı. Batı Teksas türü ham petrol de yüzde 0,7 prim yaptı ve 88,81 dolardan işlem gördü. Piyasada hava gergin, beklenti ise temkinli.
Bölgedeki çatışma ortamı, küresel petrol arzı açısından kritik bir geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı’nda akışı büyük ölçüde sekteye uğratmış durumda. Bu da doğal olarak piyasadaki tedirginliği artırıyor.
ABD Başkanı Donald Trump, görüşmelerin önümüzdeki iki gün içinde Pakistan’da yeniden başlayabileceğini söyleyerek iyimser bir mesaj verdi. Ancak sahada henüz somut bir ilerleme görülmemesi, petrol fiyatlarının yüksek seviyelerde kalmasına yol açıyor.
DBS Bank analisti Suvro Sarkar da piyasadaki tabloya dikkat çekti. Sarkar, fiziki petrolün vadeli kontratlara kıyasla hâlâ ciddi primle işlem gördüğünü belirtti. Bu da arz endişesinin kâğıt üzerinde değil, doğrudan piyasanın içinde hissedildiğini gösteriyor.
ABD’li yetkililerin salı günü yaptığı açıklama da piyasada yakından izlendi. Açıklamaya göre iki İran tankeri bir destroyer tarafından engellendi. Zaten hassas olan dengeler, bu gelişmeyle birlikte biraz daha kırılgan hale geldi.
Bir diğer önemli başlık ise yaptırımlar oldu. Washington yönetimi, İran petrolüne tanınan 30 günlük yaptırım muafiyetini yenilemeyeceğini duyurdu. Rusya’ya yönelik benzer uygulamanın da hafta sonu sona erdiğinin bildirilmesi, arz tarafındaki baskıyı daha da görünür hale getirdi.
Şimdi piyasalar, TSİ 17.30’da açıklanacak ABD Enerji Bilgi İdaresi’nin resmi stok verilerine çevrilmiş durumda. Çünkü fiyatların kısa vadeli yönü üzerinde bu veri belirleyici olabilir.
Dün gece yayımlanan Amerikan Petrol Enstitüsü verileri ise beklentilerin tersine bir tablo ortaya koydu. Verilere göre ham petrol stokları, üst üste üçüncü haftada da artış gösterdi ve 6 milyon varilin üzerine çıktı. Açıkçası bu artış, talep görünümüne ilişkin soru işaretlerini canlı tutarken, arz endişeleriyle birleşince piyasadaki karmaşayı daha da derinleştiriyor.