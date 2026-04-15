Petrolde yön arayışı sürüyor: Gerilim fiyatları yukarı taşıdı

TANKER GELİŞMESİ VE YAPTIRIM KARARI ETKİLİ OLDU

ABD’li yetkililerin salı günü yaptığı açıklama da piyasada yakından izlendi. Açıklamaya göre iki İran tankeri bir destroyer tarafından engellendi. Zaten hassas olan dengeler, bu gelişmeyle birlikte biraz daha kırılgan hale geldi.

Bir diğer önemli başlık ise yaptırımlar oldu. Washington yönetimi, İran petrolüne tanınan 30 günlük yaptırım muafiyetini yenilemeyeceğini duyurdu. Rusya’ya yönelik benzer uygulamanın da hafta sonu sona erdiğinin bildirilmesi, arz tarafındaki baskıyı daha da görünür hale getirdi.