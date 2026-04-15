Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Petrolde yön arayışı sürüyor: Gerilim fiyatları yukarı taşıdı

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
15.04.2026
10:58
|
GÜNCELLEME:
15.04.2026
10:58
1
Petrol piyasasında belirsizlik kolay kolay dağılmıyor. Orta Doğu’da devam eden gerilim ve arz tarafında büyüyen kaygılar, fiyatların yukarı yönlü seyrini korumasına neden oluyor.

2
Haftanın son işlem gününde haziran vadeli Brent petrol yüzde 1 yükselerek 95,70 dolara çıktı. Batı Teksas türü ham petrol de yüzde 0,7 prim yaptı ve 88,81 dolardan işlem gördü. Piyasada hava gergin, beklenti ise temkinli.

3
JEOPOLİTİK RİSK FİYATLAMASI SÜRÜYOR

Bölgedeki çatışma ortamı, küresel petrol arzı açısından kritik bir geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı’nda akışı büyük ölçüde sekteye uğratmış durumda. Bu da doğal olarak piyasadaki tedirginliği artırıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, görüşmelerin önümüzdeki iki gün içinde Pakistan’da yeniden başlayabileceğini söyleyerek iyimser bir mesaj verdi. Ancak sahada henüz somut bir ilerleme görülmemesi, petrol fiyatlarının yüksek seviyelerde kalmasına yol açıyor.

DBS Bank analisti Suvro Sarkar da piyasadaki tabloya dikkat çekti. Sarkar, fiziki petrolün vadeli kontratlara kıyasla hâlâ ciddi primle işlem gördüğünü belirtti. Bu da arz endişesinin kâğıt üzerinde değil, doğrudan piyasanın içinde hissedildiğini gösteriyor.

4
TANKER GELİŞMESİ VE YAPTIRIM KARARI ETKİLİ OLDU

ABD’li yetkililerin salı günü yaptığı açıklama da piyasada yakından izlendi. Açıklamaya göre iki İran tankeri bir destroyer tarafından engellendi. Zaten hassas olan dengeler, bu gelişmeyle birlikte biraz daha kırılgan hale geldi.

Bir diğer önemli başlık ise yaptırımlar oldu. Washington yönetimi, İran petrolüne tanınan 30 günlük yaptırım muafiyetini yenilemeyeceğini duyurdu. Rusya’ya yönelik benzer uygulamanın da hafta sonu sona erdiğinin bildirilmesi, arz tarafındaki baskıyı daha da görünür hale getirdi.

5
PİYASALARIN GÖZÜ ABD STOK VERİLERİNDE

Şimdi piyasalar, TSİ 17.30’da açıklanacak ABD Enerji Bilgi İdaresi’nin resmi stok verilerine çevrilmiş durumda. Çünkü fiyatların kısa vadeli yönü üzerinde bu veri belirleyici olabilir.

Dün gece yayımlanan Amerikan Petrol Enstitüsü verileri ise beklentilerin tersine bir tablo ortaya koydu. Verilere göre ham petrol stokları, üst üste üçüncü haftada da artış gösterdi ve 6 milyon varilin üzerine çıktı. Açıkçası bu artış, talep görünümüne ilişkin soru işaretlerini canlı tutarken, arz endişeleriyle birleşince piyasadaki karmaşayı daha da derinleştiriyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.