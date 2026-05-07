Petrolde yön yine yukarı

Petrol piyasasında ibre yeniden yukarı döndü. Ortadoğu savaşının sona erebileceğine yönelik iyimserlikle çarşamba günü sert gerileyen fiyatlar, perşembe gününün ilk işlemlerinde toparlandı.
Brent ham petrol vadeli işlemleri, TSİ 06:32 itibarıyla yüzde 0,8 artışla 102,04 dolar/varile çıktı.
Brent petrol, Ortadoğu savaşının bitmesine dair beklentilerin güçlenmesiyle çarşamba günü yüzde 7’den fazla düşmüş ve son iki haftanın en düşük seviyelerini görmüştü.
Ancak piyasadaki hava kısa sürede değişti. ABD Başkanı Donald Trump’ın, Tahran ile yüz yüze görüşmeler için henüz çok erken olduğunu söylemesi fiyatlarda yeniden hareket yaptı. Üst düzey bir İranlı milletvekilinin, ABD teklifini gerçekçi bir plandan çok “temenni listesi” olarak nitelendirmesi de bu toparlanmayı destekledi.
Nissan Securities Investment baş stratejisti Hiroyuki Kikukawa, barış müzakerelerinin en azından gelecek haftaki ABD ve Çin zirvesine kadar sürebileceğini belirtti. Ancak sonrasına dair tablo, açıkçası hâlâ net değil.
Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in önümüzdeki hafta bir araya gelmesi bekleniyor. Kikukawa’ya göre ana senaryo, petrol fiyatlarının yüksek kalmaya devam etmesi.
Barış anlaşmasına varılsa bile piyasayı rahatlatacak süreç hemen başlamayabilir. Ortadoğu Körfezi’nden sevkiyatların yeniden başlaması ve petrolün küresel rafinerilere ulaşması haftalar alabilir.