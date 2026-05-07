Petrolde yön yine yukarı

BARIŞ UMUDU FİYATLARI AŞAĞI ÇEKMİŞTİ

Brent petrol, Ortadoğu savaşının bitmesine dair beklentilerin güçlenmesiyle çarşamba günü yüzde 7’den fazla düşmüş ve son iki haftanın en düşük seviyelerini görmüştü.

Ancak piyasadaki hava kısa sürede değişti. ABD Başkanı Donald Trump’ın, Tahran ile yüz yüze görüşmeler için henüz çok erken olduğunu söylemesi fiyatlarda yeniden hareket yaptı. Üst düzey bir İranlı milletvekilinin, ABD teklifini gerçekçi bir plandan çok “temenni listesi” olarak nitelendirmesi de bu toparlanmayı destekledi.