Petrolden üretilen 10 şaşırtıcı malzeme! Yiyoruz veya yüzümüze sürüyoruz

27 May 2024 14:46 - Güncelleme : 27 May 2024 14:48

Dünyanın en önemli kaynağı olan fosil yakıt petrol sadece otomobillere güç vermek ve evleri ısıtmakla kalmıyor, kullanılan birçok eşyanın da parçası oluyor. Petrol ve doğal gazdan elde edilen 6000’den fazla petrokimyasal günlük ürünlerde kullanılıyor.

Gıdalardan, bakım ürünlerine kadar; yağdan yapıldığı çok az bilinen eşyalar da petrolden elde edilen kaynaklarla besleniyor. İşte petrolden elde edilen 10 şaşırtıcı ürün…

ÇİKOLATA

Çikolata kaplamaları bazen petrol, kömür veya şist yağından elde edilen gıda sınıfı parafin mumu içerir. Çikolataya karıştırıldığında sertleştiğinde parlaklık verir ve düşük erime noktasına sahip olduğundan çikolatanın daha yüksek sıcaklıklarda katı kalmasına yardımcı olur. Ayrıca çikolatanın kalıplara yapışmasını önleyerek bitmiş ürünün bozulmadan çıkarılmasını kolaylaştırır. Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi tarafından 2023 yılında yapılan bir araştırmada yağ bazlı gıda ürünüyle ilgili herhangi bir güvenlik endişesinin bulunamadığı aktarıldı.

DİŞ MACUNU

Diş macunu; tatlandırıcı, antibakteriyel özellikler ve doku gibi çeşitli nedenlerle eklenen polietilen glikol gibi yağ türevleri içerebilir. Buna ek olarak, bazı üreticiler diş macununun suda çözünmesine yardımcı olmak için poloksamer 407 adı verilen bir petrol türevinin yanı sıra plakları öldüren ve petrolden elde edilen yapay bir tatlandırıcı olan sodyum sakarin kullanır.

PARFÜM

Birçok parfümde doğal esansiyel yağlar yerine petrolden elde edilen yağlar kullanılır. Uzmanlara göre örneğin, Iso E Super odunsu, amber benzeri bir aroma sunarken, hedione yasemin kokusu sağlar. Başka bir sentetik yağ olan Galaxolide , uzun ömürlü temel notası ile bilinir.

BOYA

Boyaya plastik polimerlerin eklenmesi, boyaların suya dayanıklı olmasını sağlar; plastik ise yağdan yapılır. Plastik bazlı boyalar yüzeylere iyi yapışabilir ve diğer doğal seçeneklere göre daha az çatlayabilir. Sentetik yağlar daha geniş bir renk yelpazesine de izin verebilir. Ancak en sonunda boya eskidikçe veya kurudukça pul pul dökülür. Bazı boyaların üçte birinden fazlası plastikten oluşuyor. Dünya Ekonomik Forumu'nun bir raporuna göre boyalardan, özellikle de çelik yüzeylerden su yollarına giren mikroplastik miktarı 150-225 milyar plastik şişeye eşdeğer.

HAPLAR

Çoğu hap, yutmayı kolaylaştırmak ve hapların birbirine yapışmasını önlemek için plastikle kaplanmıştır. Sentetik bileşenler aynı zamanda aktif bileşenlerin bozulmasını da önleyerek ürünlerin daha uzun raf ömrüne sahip olmasını sağlar. Doğal alternatifler mevcut, Ulusal Tıp Kütüphanesi'nde yapılan bir araştırma, sentetiklerin değiştirilmiş salınım, çevre koruma ve tat maskeleme için kullanıldığını ortaya çıkardı.

VANİLYALI DONDURMA

Petrol türevi sentetik yağlar genellikle vanilya , badem ve limon gibi gıda tatlandırıcılarında kullanılır. Bu sentetik bileşikler, partiler arasında tutarlı bir tat profili sağlayarak belirli tatları kopyalayacak şekilde tasarlanabilir. Ucuz ve çok yönlü olmaları, tüketici talebini karşılamak için çok çeşitli tatlar oluşturmalarına olanak tanıyor. Örneğin benzaldehit (badem aroması) ve vanilin (vanilya aroması) petrolden türetilir.

VAZELİN

Vazelin, cilt koruma ve nemlendirici başta olmak üzere çeşitli amaçlara hizmet eden yaygın olarak kullanılan bir üründür.

Adından da anlaşılacağı üzere vazelinin doğal gaz ve yağdan elde edilmesi şaşırtıcı değildir. Ham petrol önce çeşitli bileşenlere ayırmak için ayrıştırılır; bunlardan biri vazelin adı verilen ağır, mumsu bir maddedir. Bu madde daha sonra kullanılabilir vazelin oluşturmak için daha da rafine edilir ve saflaştırılır.

LAKSATİFLER

Laksatifler, diş macununda da bulunan bir petrol ürünü olan polietilen glikoldan yapılır. Harvard Health'e göre bazı laksatifler, petrolden türetilen ve bağırsaklarda kaygan bir film oluşturan mineral yağ içerir.

TIRAŞ KREMİ

Tıraş kremi, ham petrolden elde edilen izopentan adı verilen bir madde formunda yağ içerir. İzopentan, sebumun veya insan cildindeki yağlı maddenin parçalanmasına yardımcı olur.

ODA SPREYLERİ

Oda spreyleri, doğal yağlardan daha uzun süre dayanabilen ve daha tutarlı oluşturmak için genellikle petrol türevi yağlar içerir. Bu sentetik yağlar, popüler kokuları taklit edecek şekilde tasarlanmıştır ve uzun süre kalıcı bir koku sağlayacak şekilde zaman içinde kademeli olarak salınacak şekilde formüle edilebilir.