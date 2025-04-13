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 | Kübra Çelepi

Pi Coin listelenmesi heyecanı! Yüzde 80’lik sıçrama Pi Network'te yeni dönemin ayak sesi

Pi Coin fiyatı heyecanlandırmaya devam ediyor. Yüzde 80'e yakın bir yükselişe geçen Pi Network fiyatı geri döndü. Borsaların Pi Coin'i listelemek için geri saydığı ve Pi'nin yeni bir döneme girmesinin yakında müjdeleneceği ifade edildi.

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KAYNAK:
Kübra Çelepi
|
GİRİŞ:
13.04.2025
saat ikonu 17:20
|
GÜNCELLEME:
13.04.2025
saat ikonu 17:26

Pi coin önceki dipten yüzde 80'in üzerinde yükselişle 0,75 dolara çıktı. Analistler yükselişe devam edeceğini ve belki de listemeye kadar gideceğini öngördü. Bu haber kripto dünyasında büyük heyecan oluşturdu. Çünkü Pi Network'ün açık ana ağa geçişe hazırlandığı duyuruldu. Listeleme heyecan veren gelişmelere daha da ivme katabilir.

Pi Coin listelenmesi heyecanı! Yüzde 80’lik sıçrama Pi Network'te yeni dönemin ayak sesi

Pİ COİN'DE DÜŞÜŞÜ FIRSATA ÇEVİRENLER KAZANDI

Kripto para piyasasının merakla takip edilen projelerinden Pi Network, sessizliğini güçlü bir çıkışla bozdu. Pi Coin, bu ayın en düşük seviyesinden bu yana yüzde 80’in üzerinde değer kazanarak 0,75 doları gördü. Piyasa değeri 5 milyar doları aşarken, yatırımcıların gözü bir kez daha bu projeye çevrildi.

YÜKSELİŞİN ARDINDA NE VAR?

Nisan başındaki dip seviyeden sonra gelen bu yükseliş, teknik analizlerde düşen kama formasyonuyla uyumluydu. 31 Mart’tan bu yana en yüksek seviyesine çıkan Pi Coin, hafta sonu 0,7375 doları test etti. Günlük işlem hacmi yüzde 80 artışla 700 milyon doları aşarak, piyasada güçlü bir ilgi dalgası oluştuğunu gösterdi.

Pİ COİN LİSTELENMESİ YAKLAŞIYOR MU?

Yatırımcıları asıl heyecanlandıran gelişme ise borsa listelenmesi ihtimali. Topluluk içinde, Pi Coin’in bu yıl Binance’te listelenebileceğine dair güçlü bir beklenti var. Coinbase, Kraken ve Upbit gibi diğer büyük borsaların da adı geçiyor. Bu ihtimal, fiyat hareketini destekleyen en önemli faktörlerden biri olarak öne çıktı.

Pi Coin listelenmesi heyecanı! Yüzde 80’lik sıçrama Pi Network'te yeni dönemin ayak sesi

Pİ NETWORK'TE YENİ BİR DÖNEM KAPIDA

Stanford Üniversitesi’nden bir grup akademisyen tarafından geliştirilen Pi Network, enerjisiz mobil madenciliğiyle dikkat çekiyor. 40 milyondan fazla kullanıcıya sahip proje, kapalı ana ağ sürecini geride bırakıp, açık ana ağ'a geçiş hazırlığında. Bu geçişin tamamlanmasıyla birlikte borsalarda işlem gören bir Pi Coin dönemi başlayabilir.

KİMLİK DOĞRULAMAYI KAÇIRMAYIN

Geliştirici ekip, tüm kullanıcıları KYC (kimlik doğrulama) işlemlerini tamamlamaya çağırdı. Çünkü bu adım, projenin tam anlamıyla halka açılmasının önünü açacak. Uzmanlar, ağın tam anlamıyla açılmasıyla birlikte ciddi bir talep oluşabileceğini ifade etti. Ancak henüz resmi borsa listelenmesi başlamadığı için yatırımcıların dikkatli olması gerektiği de vurgulanıyor.

Pi Coin listelenmesi heyecanı! Yüzde 80’lik sıçrama Pi Network'te yeni dönemin ayak sesi

YÜKSELİŞ SADECE FİYATLA SINIRLI DEĞİL

Ana akım borsalarda yer almayı bekleyen Pi Coin topluluğunun yükselişi, sadece fiyatla sınırlı değil. proje yapısal olarak da yeni bir dönemin eşiğinde. Bu da yatırımcılar için belki de en kritik eşik.

PI COİN LİSTELENDİ Mİ?

Pi Coin 20 Şubat 2025 yılında piyasaya sürülmesinin ardından birçok önde gelen kripto para borsasında listelendi. PI tokenları şurada işlem görüyor: merkezi kripto borsalarında. Pi Network satın almak veya onunla işlem yapmak için en popüler borsa, OKX borsasıdır. Tüm bunların yanı sıra, Pi Coin’in harici likiditeye sahip olmaması da büyük bir dezavantaj. Şu anda diğer borsalarda işlem görmeyen ve merkeziyetsiz platformlarla entegre olmayan Pi Coin, fiyat manipülasyonuna açık hale geliyor.

Pi Coin listelenmesi heyecanı! Yüzde 80’lik sıçrama Pi Network'te yeni dönemin ayak sesi

Sıkça Sorulan Sorular

Pi Network KYC ne zaman onaylanır?
KYC adımlarını tamamlayan arkadaşınızın size katkısı ne kadarsa o kadarı geçer. 4 gün ek bir süre kaldı KYC onayı için. Muhtemelen o süre sonunda Unverified bakiyeler tamamen sıfırlanacak ve biriken pi'ler hesabınıza geçecektir.
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