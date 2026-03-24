Pide değil, altın kuyruğu! Vatandaş kar etmek istiyor

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in saldırıları sonrası petrol fiyatlarındaki dalgalanma altını da etkiliyor.
Altın fiyatlarının hafta başındaki keskin düşüşü kuyumcuları altın mesaisine soktu.
Birçok şehirde gram altın stokları tükendi.
İşte Türkiye'nin 'altına hücum' haftasından detaylar...
HEDEF YENİDEN YÜKSELİŞ ÖNCESİ KAR ETMEK
Kocaeli'de altın fiyatlarının gerilemesini fırsat bilen vatandaşlar kuyumcularda uzun kuyruklar oluşturdu. Mikrofon uzatılan küçük yarımcılar hedeflerinin olası bir yeniden yükseliş öncesi kar etmek olduğunu söyledi.
Gram altın bugün 6 bin 950 TL'den açılış yaparken, Kocaeli'de bu fiyattan altın almak isteyen vatandaşlar kuyumcu önlerinde kuyruklar oluşturdu. Yoğunluk yaşanan birçok dükkanda 1, 5 ve 10 gram ile çeyrek altın tükenme noktasına geldi.
'KAR EDERİZ AMACIYLA GELDİK'
Altın almak için sıraya giren bir vatandaş, "Düşüş olduğu için sevindik, bir bakalım dedik ama 6 bin 500 diye duyduk ama 6 bin 950 olmuş. Düşüyor mu, çıkıyor mu?
Orta Doğu'daki gelişmeler sebebiyle altın fiyatlarındaki dalgalanma sürüyor. Özellikle mart ayının başında 7 bin 600 TL seviyelerini görerek rekor kıran altın, son birkaç haftada yaşanan küresel ve bölgesel gelişmelerin etkisiyle hızla geriledi.
Bir yükseliş ve iniş var. Vatandaşlarda ne yapsın, bir şekilde kendimize göre kar ederiz amacıyla kuyruğu girdik. Daha önce böyle bir şeye rastlamadım, her zaman geldiğim kuyumcu dolu" diye konuştu.