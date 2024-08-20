Pierre Cardin, LC Waikiki ve ZARA'nın tedarikçisiydi! Tekstil devinde iflas çanları çalıyor

20 Ağustos 2024 11:13 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 11:30

Bordeaux iflas ettiğini açıkladı! Tüm futbolcuları serbest kaldı

Bordeaux iflas ettiğini açıkladı! Tüm futbolcuları serbest kaldı

Dünyaca ünlü markalarla iş yapan ve Pierre Cardin, LC Waikiki ve ZARA gibi markaların tedarikçisi olan Fİ Triko Sanayi Ticaret Limited Şirketi iflasın eşiğine geldi. Tekstil devi şirket mali sıkıntılarla boğuşurken finansal yükümlülüklerini yerine getirmeyerek Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne konkordato başvurusunda bulundu.

Fİ TRİKO İFLASIN EŞİĞİNE GELDİ

Fİ Triko Sanayi Ticaret Limited Şirketi konkordato ilan etti. Firma, SEDEX, ICS, Pierre Cardin, LC Waikiki, ZARA gibi uluslararası markalarla iş birliği yapıyordu.

Türkiye'nin köklü tekstil firmalarından Fİ Triko Sanayi ayakta kalmakta zorlanırken mahkeme, 14 Ağustos 2024 tarihinden itibaren üç ay süreyle geçici mühlet kararı verdi.

2018 yılında kurulan şirket, günlük ortalama 2.500 adet, aylık ise 70.000 adet üretim yapıyordu.

Uluslararası markalarla işbirliği yapan tekstil devi Fİ Triko artık finansal yükümlülüklerini yerine getirememeye başladı.

Firma şimdilik konkordato sürecine girerek bu zorlukların üstesinden gelmeyi hedefliyor.