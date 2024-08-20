Pierre Cardin, LC Waikiki ve ZARA'nın tedarikçisiydi! Tekstil devinde iflas çanları çalıyor
Pierre Cardin, LC Waikiki ve ZARA'nın tedarikçisi olan dev tekstil şirketi konkordato ilan etti. Türkiye'nin köklü tekstil firmalarından Fİ Triko Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi mali sıkıntıya girerek iflasın eşiğine geldi. 20 yılı aşkın tecrübesiyle tanınan firma Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne konkordato başvurusunda bulundu.
Dünyaca ünlü markalarla iş yapan ve Pierre Cardin, LC Waikiki ve ZARA gibi markaların tedarikçisi olan Fİ Triko Sanayi Ticaret Limited Şirketi iflasın eşiğine geldi. Tekstil devi şirket mali sıkıntılarla boğuşurken finansal yükümlülüklerini yerine getirmeyerek Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne konkordato başvurusunda bulundu.
Fİ TRİKO İFLASIN EŞİĞİNE GELDİ
Fİ Triko Sanayi Ticaret Limited Şirketi konkordato ilan etti. Firma, SEDEX, ICS, Pierre Cardin, LC Waikiki, ZARA gibi uluslararası markalarla iş birliği yapıyordu.
Türkiye'nin köklü tekstil firmalarından Fİ Triko Sanayi ayakta kalmakta zorlanırken mahkeme, 14 Ağustos 2024 tarihinden itibaren üç ay süreyle geçici mühlet kararı verdi.
2018 yılında kurulan şirket, günlük ortalama 2.500 adet, aylık ise 70.000 adet üretim yapıyordu.
Uluslararası markalarla işbirliği yapan tekstil devi Fİ Triko artık finansal yükümlülüklerini yerine getirememeye başladı.
Firma şimdilik konkordato sürecine girerek bu zorlukların üstesinden gelmeyi hedefliyor.