İş dünyasının acı kaybı.... Eczacıbaşı ailesi, Saffet Pınar Eczacıbaşı'nın 6 Mayıs günü yaşamını yitirdiğini duyurdu. Eczacıbaşı'nın ölüm sebebine ilişkin bir açıklama yapılmadı.
Türk iş dünyasının önde gelen isimlerinden, Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD) Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve Türkiye-Lüksemburg İş Konseyi’nin kurucu başkanı Pınar Eczacıbaşı, hayatını kaybetti.
Pınar Eczacıbaşı, Vedat ve Gülçin Eczacıbaşı’nın kızı, iş dünyasında ve sivil toplumda aktif rol üstlenen saygın bir isimdi. Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD) Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve Türkiye-Lüksemburg İş Konseyi’nin kurucu başkanı olarak görev yaptı. Kadın liderliği, girişimcilik ve uluslararası iş birliği alanlarında yaptığı çalışmalarla tanındı, Türkiye-Avrupa ekonomik ilişkilerine önemli katkılar sundu.