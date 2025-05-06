Türk iş dünyasının önde gelen isimlerinden, Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD) Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve Türkiye-Lüksemburg İş Konseyi’nin kurucu başkanı Pınar Eczacıbaşı, hayatını kaybetti.

PINAR ECZACIBAŞI KİMDİR?

Pınar Eczacıbaşı, Vedat ve Gülçin Eczacıbaşı’nın kızı, iş dünyasında ve sivil toplumda aktif rol üstlenen saygın bir isimdi. Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD) Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve Türkiye-Lüksemburg İş Konseyi’nin kurucu başkanı olarak görev yaptı. Kadın liderliği, girişimcilik ve uluslararası iş birliği alanlarında yaptığı çalışmalarla tanındı, Türkiye-Avrupa ekonomik ilişkilerine önemli katkılar sundu.