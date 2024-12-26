Piyasa yapıcı bankalar belli oldu! İşte Ocak-Aralık 2025 dönemi için uygun görülen 11 banka

26 Aralık 2024 14:57 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 14:59

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ocak-Aralık 2025 döneminde 'piyasa yapıcı' olarak faaliyet göstermesi uygun görülen 11 bankayı duyurdu.

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Hazine​, 2025 yılında Piyasa Yapıcı olarak faaliyet göstermesi uygun görülen bankaları tespit etti.

PİYASA YAPICI BANKALAR 2025 İÇİN BELİRLENDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı​, Ocak-Aralık 2025 döneminde piyasa yapıcı olarak faaliyet göstermesi uygun görülen bankaları açıkladı.

Piyasa yapıcılığı uygulaması çerçevesinde bankalara sağlanan haklar, getirilen yükümlülükler ve genel esaslara ilişkin hususları düzenleyen Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi gereğince başvuruda bulunan bankalardan belirlenen kriterleri karşılayan bankalar sıralandı.

Ocak-Aralık 2025 döneminde piyasa yapıcı olarak faaliyet göstermesi uygun görülen bankaların listesi şöyle;

Akbank​,

Denizbank,

HSBC Bank,

QNB Bank,

Ziraat Bankası,

Türk Ekonomi Bankası,

Garanti Bankası,

Halk Bankası,

İş Bankası,

Vakıflar Bankası,

Yapı ve Kredi Bankası.

PİYASA YAPICILAR KİMLERDİR?

Piyasa yapıcılar pazarın gereksinimlerine uygun şekilde alım-satım teklifleri sunabilen, bu görevi üstlenmiş şirketler veya bireyler olarak tanımlanabilir.