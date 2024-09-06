Piyasadaki paranın yarısı 200 TL! 500 TL’lik banknot yeniden gündem oldu

06 Eylül 2024 15:55 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 15:58

Yüksek enflasyon rakamlarıyla beraber 200 TL piyasadaki 50 ve 100 TL’lik banknotların varlığını resmen domine etti. 200 TL piyasaya sürüldüğü 2009 yılından bu yana en iyi dönemini yaşıyor. 500 TL’lik banknot basılmalı mı? İşte tüm detaylar…

Altın ve döviz yatırımcısı dikkat! İslam Memiş "Aman dikkat" dedi, çok net uyardı: Sert düşüşler gelebilir

Altın ve döviz yatırımcısı dikkat! İslam Memiş "Aman dikkat" dedi, çok net uyardı: Sert düşüşler gelebilir

Fiyat artışları 200 liranın piyasadaki hakimiyetini destekledi. Merkez Bankası verilerine göre, tedavüldeki banknotlar arasında 200 TL’lik banknotların hakimiyeti dikkat çekti.

Uzmanlar piyasadaki en büyük kupürün payının yüzde 50’yi geçmesi halinde bir üst kupüre geçilmesi gerektiğini ifade ediyor. 500 TL’lik banknot basılmalı mı? Sorusu yeniden gündeme geldi.

200 TL PİYASAYI ELE GEÇİRDİ

Bankamatiklerde 100 TL altındaki kupürleri görmek artık zorlaştı. Ekonomi Gazetesi’nde yer alan habere göre, 2009 yılında piyasaya sürülen 200 TL’lik banknotların o dönemde adet hacmi toplam emisyon içinde yüzde 0,95 seviyesindeydi.

Günümüzde ise bu oran yüzde 49,22’ye kadar çıktı. Bu oran piyasadaki banknotların neredeyse yarısına denk geliyor. 15 yıl önce 130 dolar olan 200 TL’nin bugünkü değeri ise 5,88.

500 TL’LİK BANKNOT BASILMALI MI?

TCMB Eski Başkanı Durmuş Yılmaz Haziran 2023’te konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Yazılı bir kural yok. Uygulamada en büyük kupürün toplam emisyon içindeki payı %50yi veya en büyük iki kupürün payı % 80 ‘i aşarsa bir üst kupüre geçilir.

Doğru olan bir üst kupüre geçmek yerine, üst kupürü zorunlu kılan sebep enflasyonla mücadeleye öncelik verilmelidir.

HAZİRAN 2023 SONRASI YÜKSELİŞE GEÇTİ

Günümüzdeki verilere bakıldığında 200 TL yüzde 50 sınırında yer alıyor. 200 liranın Mayıs 2022 sonrasında yükselişe geçtiği Haziran 2023’te 100 TL’nin payını geçerek piyasayı domine ettiği görülüyor.

200 liralık banknotların adedi, piyasadaki toplam adedin yüzde 49,22’si olurken, en büyük iki banknot olan 100 ve 200 TL’lik banknotların toplamı da piyasanın yüzde 69’unu oluşturuyor.