Piyasalar adına yıkım haftası geldi! FED faiz kararı ve ABD seçimleri paranın yönünü değiştirecek

02 Kasım 2024 16:28 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 16:36

Piyasalarda kritik hafta geldi çattı. Gözler Fed'in faiz kararı ve ABD Başkanlık seçimlerinde olacak. 5 Kasım'da düzenlenecek ABD Başkanlık seçimlerine ilişkin siyasal belirsizlikler ve teknoloji hisseleri öncülüğünde devam eden düşüş sürüyor. Ancak genel kanı hangi aday kazanırsa kazansın, bu durumun Federal Rezerv'in önümüzdeki yıllarda faiz oranlarına bakış açısını etkileyebileceği yönünde. Bu kapsamda para yön değiştirebilir.

Kasım​ ayında ABD başkanlık yarışı kıran kırana geçecek. Küresel piyasalar ise Fed'in faiz kararı ve ABD Başkanlık seçimlerini bekliyor. Ekonomistler, yeni başkan yönetiminde Federal Rezerv​'in faiz oranı politikasının önümüzdeki yıllarda nasıl değişebileceğini tahmin etmeye çalışıyor. 5 Kasım'da yapılacak seçimlerin muhtemel sonuçları, küresel piyasalara olan etkisi sebebiyle yatırımcılar ve birikimleri etkileyecek.

BAŞKANLIK SEÇİMİ KASIM FIRTINASI OLACAK

Genel olarak, analistler ekonominin Demokrat aday Kamala Harris​ veya Cumhuriyetçi aday Donald Trump yönetiminde büyümeye devam edeceğini öngörüyor. Ancak her biri, hangi politikaları izledikleri bağlı olarak farklı ekonomik senaryolar sunuyor. Federal Rezerv yetkilileri politik önerileri savunmasalar da mali politikaların ekonomiyi nasıl etkileyeceğini hesaba katmaya hazır olduklarını söyledi.

Analistlere göre bu politika değişiklikleri, ekonomiyi yumuşak bir inişe yönlendirmek için çalışan Federal Rezerv politikacılarının işlerini zorlaştırabilir. İnatçı enflasyon ve artan işsizlik, önümüzdeki yolu bulanıklaştırdı. ABD'de kasırgalar ve işçi grevleri, merkez bankacılarının yol gösterici olarak kullandıkları ekonomik verileri gölgeledi. Bu, ekonomistleri Fed'in etkili federal fon oranını düşürmeye devam edip etmeyeceği veya 2025'e doğru sıkı bir şekilde devam edip etmeyeceği konusunda belirsiz bıraktı.

Ekonomistler, Federal Rezerv'in nasıl tepki verebileceğini ölçmek için her iki adayın da önemli politika kararlarının olası sonuçlarını inceledi.

Cumhuriyetçilerin Başkan adayı Donald Trump, başkanlık koltuğuna ikinci kez oturması halinde, yeni tarifeler uygulamayı, vergi indirimlerine gitmeyi ve fosil yakıt üretimini artırmayı hedefliyor.

Demokratların Başkan adayı Kamala Harris orta sınıf Amerikalılar için maliyetler ile vergilerin azaltılması gibi genel olarak Joe Biden yönetiminin devamı niteliği taşıyan politikalar izlemeyi planlıyor.

TRUMP SEÇİLİRSE NE OLUR?

Ekonomistler, Cumhuriyetçi aday Donald Trump kazanırsa, büyüme daha hızlı olabilir ve enflasyonu artırabilir öngörüsünde bulundu. Bu durumda, Fed muhtemelen oranları yüksek tutar, özellikle de agresif tarifeler yürürlüğe girerse.

Ekonomistler, Trump'ın başkanlığında Fed için iki farklı senaryo öngörüyor.

Deutsche Bank'ın ABD Baş Ekonomisti Matthew Luzzetti liderliğindeki bir ekip tarafından hazırlanan raporda, gümrük vergileri önemli ölçüde artırılmazsa Trump'ın başkanlığının daha düşük vergiler ve daha fazla düzenlemeyle daha yüksek büyümeye yol açmasının beklendiği, ancak daha sıkı göç politikasının ekonomik büyümeye bir miktar engel oluşturabileceği belirtildi.

Ekonomistler, böyle bir senaryoda Fed'in enflasyonun yeniden alevlenmesini önlemek için faiz oranlarını şu anda planlanandan daha yüksek tutması gerekebileceğini söyledi. Ancak Trump önerdiği tarife politikasını geçirebilirse , Deutsche Bank analistleri enflasyonun muhtemelen daha da yükseleceğini söyledi. Bu, özellikle tüketiciler enflasyonun tırmanmaya devam etmesini beklerse, Fed'i faiz oranlarını artırmaya zorlayabilir.

HARRİS KAZANIRSA NE OLUR?

Ekonomistler, Trump gibi agresif vergi indirimleri veya düzenlemelerin kaldırılmasını önermemiş olan Demokrat aday Kamala Harris'in kazanmasının, büyümenin yavaşlamasına yol açabileceğini ve Fed'in faiz oranlarını düşürmeye devam etmesine olanak sağlayabileceğini söyledi.

Deutsche Bank, Harris'in başkanlığının Trump senaryosundaki gibi bir büyüme artışı getirmesinin beklenmediğini, bu durumun Fed yetkililerinin faiz oranlarını şu anda beklenenden daha agresif bir şekilde düşürmesine olanak tanıyabileceğini belirtti.

Oxford Economics'in ABD Baş Ekonomisti Bernard Yaros, Harris'in başkanlığının Fed'in hesaplamalarını farklı şekillerde değiştirebileceğini söyledi. Yaros, seçimin etkileri üzerine yaptığı bir konferans görüşmesinde, "İşgücü arzını artıran politikalar, özellikle çocuk bakımı, ekonominin hız sınırını artırıyor," dedi.

FED FAİZ KARARI GELECEK

Fed Perşembe günü faiz oranlarıyla ilgili kararını açıklayacak. Analistler tarafından bu toplantının piyasa için seçimden daha önemli olduğu öne sürüldü. Fed Eylül ayında 50 baz puanlık büyük bir indirim yaptı ve bu, salgının başlangıcından bu yana oranları ilk kez düşürdüğü zaman gerçekleşti.

Enflasyonun artık Fed'in %2 hedefinin hemen üzerinde olması ve ücret baskılarının azalmasıyla birlikte , ABD merkez bankalarının işgücü piyasasının daha fazla soğumasını önlemek amacıyla önümüzdeki hafta kısa vadeli borçlanma maliyetlerini düşürmeleri bekleniyor.

FAİZ İNDİRİMİ İÇİN YOL BELİRSİZ

Perşembe günü açıklanan verilerde görülen temel fiyat baskılarındaki artış, Cuma günü işgücü piyasasındaki kafa karıştırıcı aylık okumanın yanı sıra 5 Kasım'daki ABD başkanlık seçimlerinin sonucuyla ilgili belirsizlik, Aralık ayında ve özellikle gelecek yıl daha fazla faiz indirimi için yolu daha az belirsiz hale getirdi.

Geçtiğimiz çeyrekte ekonominin güçlü bir şekilde büyümesine rağmen ücret artışlarının yavaşlaması, Fed politika yapıcılarına enflasyonun tekrar yükselmeyeceği konusunda daha fazla güven verebilir ve yılın son iki toplantısında faiz indirimlerine yeşil ışık yakabilir.

Fed'in politika faizine yerleşen vadeli işlem sözleşmeleri bu görüşü doğruladı ve merkez bankasının 6-7 Kasım'daki toplantısında 25 baz puanlık bir faiz indirimi olasılığını yaklaşık %94 olarak belirledi ve Aralık ayında ikinci bir 25 baz puanlık indirim olasılığını yaklaşık %70 olarak verdi.

Fed geçen ay politika faizini yarım puan düşürerek %4,75-%5,00 aralığına çekti.