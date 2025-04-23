Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Piyasalar alev aldı, kriptolar uçuşa geçti! Hangi coin ne kadar yükseldi? İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin son durum

Trump-Fed gerilimi kriptoya yaradı. Lider kripto para birimi Bitcoin yükseliş ivmesini sürdürüyor. Trump’tan gelen olumlu mesajlar piyasalarda pozitif rüzgarlar estirirken, altcoinler de bu dalgaya eşlik ediyor. İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Solana ve XRP’de son gelişmeler...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Dünya gazetesi
|
GİRİŞ:
23.04.2025
saat ikonu 09:54
|
GÜNCELLEME:
23.04.2025
saat ikonu 09:54

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife açıklamaları ve Fed Başkanı Powell'a yönelik söylemlerinin ardından dün piyasalardan pozitif ayrışarak yükselişe geçen kripto para piyasaları yükselişini sürdürmeye devam etti. Trump son açıklamalarında Powell ve Çin'e karşı olumlu söylemlerde bulundu. Çin'in anlaşma yapmaması durumunda kendilerinin bir anlaşma düzenleyeceklerini ve yüzde 145 verginin çok olduğunu söylen Trump, Powell'ı görevden almayacağını da belirtti. Bu açıklamaların ardından kriptolardaki yükseliş sürdü.

Piyasalar alev aldı, kriptolar uçuşa geçti! Hangi coin ne kadar yükseldi? İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin son durum

BITCOIN YENİDEN 90 BİN DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI

Bu ay başında 75 bin dolara kadar düşen Bitcoin, yeniden 90 bin doların üzerine çıkarken altcoinlerde de yükseliş yaşandı. Lider kripto varlık 93 bin 847 dolara kadar yükselirken, Ethereum ise 1816 dolara ulaştı.

Analistler, “Son yılların en çalkantılı dönemlerinden birinde Bitcoin dikkat çekici bir direnç sergiliyor” dedi. Ancak Bitcoin hâlâ 25 Ocak 2025'te gördüğü tarihi zirvesi olan 109 bin 114 doların yaklaşık yüzde 14 altında bulunuyor.

Piyasalar alev aldı, kriptolar uçuşa geçti! Hangi coin ne kadar yükseldi? İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin son durum

KRİPTOLARDA SON DURUM

Saat 08.50'de Bitcoin son 24 saatte yüzde 5,71 yükselişle 93 bin 512 dolardan işlem görüyor. Ethereum ise yüzde 14,35 yükselişle 1800 dolardan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda Solana yüzde 8,56 yükselişle 151,01 dolardan işlem görürken XRP yüzde 7,33 yükselişle 2,22 dolardan, Dogecoin ise yüzde 13,33 yükselişle 0,1824 dolardan işlem görüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Memur ve emekli için temmuz zammını hesapladı! İsa Karakaş çarpıcı tabloyu gözler önüne serdi: Maaş zamları...
Kamu işçisinin zam talebi belli oldu! Kritik süreçte son viraj: Talepler masada, gözler hükümette

Sıkça Sorulan Sorular

Kripto nedir tanımı?
Kripto para, dijital veya sanal bir para birimidir ve merkezi bir otoriteye ihtiyaç duymadan işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlayan kriptografi teknolojisini kullanır.
ETİKETLER
#Kripto Para
#bitcoin
#Donald Trump
#Çin-abd Ilişkileri
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.