Piyasalar güne hareketli başladı! Dolar yükselişe geçti: İşte 4 Mart 2026 güncel döviz kurları

İsrail ve ABD'nin İran'a başlattığı savaş 5. gününe girdi. Günlerdir yükseliş gösteren piyasalar güne yine hareketli başladı. Dolar gününü yükselişle açarken, euro düşüşe geçti. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira oldu? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 4 Mart 2026 güncel döviz kuru...
DOLAR NE KADAR?
Alış (TL): 43,9681
Satış (TL): 43,9948
EURO NE KADAR?
Alış (TL): 51,0397
Satış (TL): 51,1335