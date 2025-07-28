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Ekonomi
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 | Bengü Sarıkuş

Piyasalar nefesini tuttu: Fed ve veriler bekleniyor

10 yıllık ABD Hazine tahvili getirisi yüzde 4,39 civarında sabit kalırken, yatırımcılar Fed'in Çarşamba günkü faiz kararını ve ekonomik verileri bekliyor. Fed'den bu hafta faiz değişikliği beklenmezken, Eylül'de olası bir faiz indirimi için ipuçları aranacak.

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Piyasalar nefesini tuttu: Fed ve veriler bekleniyor
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 08:58
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 08:58

10 yıllık ABD Hazine tahvilinin getirisi yüzde 4,39 civarında tutundu ve yatırımcıların ve ekonomik veriler açısından kritik bir haftayı beklemesiyle birlikte, üst üste üçüncü kez durgun bir seyir izledi.

Piyasalar nefesini tuttu: Fed ve veriler bekleniyor

Federal Rezerv'in Çarşamba günü faiz oranlarını değiştirmemesi bekleniyor, ancak piyasalar Eylül ayında olası bir faiz indirimine dair sinyalleri yakından izleyecek.

Piyasalar nefesini tuttu: Fed ve veriler bekleniyor

Ayrıca, tarifelerin fiyat dinamiklerini nasıl etkilediğine dair iç görüler için Fed'in tercih ettiği göstergesi olarak kabul edilen son Kişisel Tüketim Harcamaları raporuna da dikkat çekilecek. Bununla birlikte, bu hafta bir dizi işgücü piyasası verisi açıklanacak ve Cuma günü yakından takip edilen aylık istihdam raporuyla doruğa ulaşacak.

Piyasalar nefesini tuttu: Fed ve veriler bekleniyor

Bu arada, ABD ve Avrupa Birliği'nin hafta sonu bir anlaşmaya varmasının ardından ticaret gelişmeleri de odak noktasında kaldı. Anlaşma, AB ihracatının çoğuna daha önce tehdit edilen yüzde 30'un yarısı olan yüzde 15'lik bir tarife getiriyor ve bu da genel ticaret belirsizliğinin hafifletilmesine yardımcı oluyor.

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ETİKETLER
#para politikası
#faiz oranları
#Enflasyon
#Abd Ticaret
#İşgücü Piyasası
#Ekonomi
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