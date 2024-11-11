Piyasalar önemli ABD enflasyonuna hazırlanıyor! Fed'in yol haritası şekillenecek

11 Kasım 2024 14:52 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 14:59

ABD'de Çarşamba günü tüketici enflasyon verileri açıklanacak. Ekonomistler, TÜFE'nin yüzde 0,2 artacağını öngörüyor. Pazartesi günü dolar fiyatı önemli ABD enflasyon verilerinin öncesinde yükselip parladı.

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ABD, Çarşamba günü tüketici enflasyon verilerini ve Perşembe günü toptan enflasyon verilerini yayınlayacak. Bu raporlar, gelecekteki Fed faiz indirimleri için görünümü önemli ölçüde şekillendirecek. Ekonomistler, önceki aya göre sabit kalarak yüzde 0,2 artmasını bekliyor. Beklenenden daha büyük bir artış, Aralık ayında Fed'in faiz indirimi olasılığını düşürecek.

ABD ENLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ekim ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri için tarih belli oldu. ABD enflasyon verileri 13 Kasım 2024 Çarşamba günü saat 16.30'da açıklanacak.

Enflasyon beklentilerle uyumluysa veya daha düşükse, ABD merkez bankası Aralık ayında faiz oranlarını muhtemelen tekrar düşürecek. Piyasa katılımcıları tüketici harcamalarına dair ipuçları da için cuma günü perakende satış raporunda izlenecek.

FED'İN ARALIK AYI FAİZ KARARI NE OLACAK?

Piyasalar Fed'in Aralık ayında faiz oranlarını tekrar düşürmesini bekliyor. Ancak Trump başkanlık seçimlerini kazandığından beri 2025'te faiz oranlarında indirim yapılmasına yönelik bahisler düştü. Yatırımcılar Trump'ın politikalarının enflasyonda artışa yol açma olasılığını fiyatlıyor. Bu nedenle Fed faiz oranlarını daha yavaş bir hızda düşürmek veya duraksayıp eksen değiştirmek zorunda kalabilir.

PİYASALAR BOJ TOPLANTI TUTANAKLARINI İZLİYOR

Japonya Merkez Bankası (BoJ) toplantı tutanakları politika yapıcıların bir sonraki faiz artışının zamanlamasından emin olmadıklarını ortaya koyduktan sonra yen Pazartesi günü geriledi. Üst düzey yetkililer piyasaları keskin yen düşüşleri konusunda uyardı.

YEN ZARAR GÖREBİLİR

Trump başkanlığı, doların muhtemelen yükseleceği anlamına geliyor. Bu nedenle, yen zarar görebilir ve Japonya Merkez Bankası'nı faizleri artırmaya teşvik edebilir.