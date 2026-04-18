Piyasalarda 21 Nisan alarmı: Filiz Eryılmaz altın ve gümüş için yeni rotayı açıkladı

18.04.2026
11:19
18.04.2026
altın gümüş

Altın neden gümüşün gerisinde kaldı? Ünlü ekonomist Filiz Eryılmaz, gümüşteki %5,5’lik yükselişin şifrelerini çözerken, ons ve gram altın yatırımcıları için kritik uyarılar yaptı.Peki Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler küresel enflasyonu nasıl etkileyecek?

Ekonomist Filiz Eryılmaz

Ekonomist Filiz Eryılmaz, katıldığı bir televizyon programında Hürmüz Boğazı’na yönelik gelişmelerin ardından piyasalarda oluşan son durumu değerlendirdi. Eryılmaz, özellikle petrol fiyatları, altın ve gümüş hareketleri ile enflasyon beklentilerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

petrol fiyatları

Piyasalardaki yönün büyük ölçüde haber akışına bağlı olduğunu vurgulayan Eryılmaz, "Tamamen haber akışlarına bağlı. Eğer gerçekten 21–22 Nisan’da ateşkes süresi doluyorsa ve bu sürenin ardından süreç bir barışa evrilirse, petrol fiyatlarında bir miktar daha geri çekilme söz konusu olabilir. Evet, piyasa şu an ‘savaş bitiyor’ fiyatlamasını yapıyor ama bir taraftan da tedirgin; çünkü haber akışları çok hızlı bir şekilde terse dönebiliyor. O nedenle 21 Nisan’a kadar haber akışlarına bakılacak. 21 Nisan’dan sonra da ne olacağına odaklanılacak: Gerçekten anlaşabiliyorlar mı, bu durum kalıcı bir barışa dönüşüyor mu? Buna bakılacak" dedi.
 

petrol fiyatları savaş fiyatlaması

Eryılmaz, risklerin devam ettiğini de hatırlatarak "Haberler olumluya döndükçe petrol fiyatları daha da düşebilir; ancak haberler olumsuza dönerse yukarı yönlü hareket de söz konusu olabilir. Şu an için şunu söyleyebilirim: Savaş başladığından bu yana en güçlü ‘savaş bitiyor’ fiyatlamasının yaşandığı günü yaşıyoruz" şeklinde konuştu.
 

enerji arzı

Enerji arz güvenliğinde kalıcı bir algı değişimi oluştuğunu ifade eden Eryılmaz, fiyat seviyelerinde de yeni bir döneme girildiğini söyledi. 

enerji arz güvenliği algısı

ESKİ FİYATLARI UNUTMAK GEREK

“Bu durum enerji arz güvenliği algısında da bir değişime sebep olur. Barışa dönülse bile artık eski fiyat seviyelerini unutmamız gerekiyor. Daha önce Brent petrol 65–70 dolar bandındaydı, ham petrol de 60–65 dolar arasındaydı. Bu seviyeler geride kaldı. Bunun birkaç nedeni var: Başta İran olmak üzere bazı petrol yatakları ve Katar’daki LNG merkezleri ciddi zarar gördü. Ayrıca Hürmüz’ün açılması bile normal tedarik zincirinin ve trafiğin tamamen toparlanmasının 2–3 ay alacağı anlamına geliyor. Bunun yanında piyasa her zaman bir tedirginlik taşıyacak" diyerek yatırımcıları uyardı.  

risk primi petrol fiyatları

Eryılmaz, "Diyelim ki barış ilan edildi; piyasa yine de ‘her an yeni bir saldırı olabilir’ riskini fiyatlayacak. Bu risk primi petrol fiyatlarının içinde kalmaya devam edecek. Bu nedenle artık 60–70 dolar bandını unutmak, 70–80 dolar arasında bir denge oluşup oluşmayacağına bakmak gerekiyor" şeklinde konuştu.
 

ALTIN İÇİN KRİTİK TAHMİN

Eryılmaz, altındaki yükselişi sınırlı bulduğunu belirterek "Altın tarafı da önemli. Ons altında bir yükseliş var, yaklaşık %1,7 civarında. Gram altında da yurt içinde yaklaşık %2’lik bir artış söz konusu. Ancak bu yükselişi çok güçlü bulmuyorum. Bunu gümüşle kıyaslıyorum; çünkü gümüşte yaklaşık %5,5’lik bir artış var ve son bir haftadır gümüş, altının önüne geçmiş durumda" dedi.
 

ALTIN FİYATLARI

Altının görece zayıf kalmasının nedenlerini ise şöyle açıkladı:

“Altının görece zayıf kalmasının iki temel nedeni var. Birincisi, yatırımcıların borsalara yönelmesi. Şu anda borsalarda ciddi bir ralli var ve hatta tarihi rekorlar kırılıyor. Özellikle bankacılık sektörü öncülüğünde bir yükseliş söz konusu. Petrol fiyatlarının yükselmesi enflasyonu yukarıda tutacağı ve faizlerin düşmesini zorlaştıracağı için bankalar üzerinde baskı vardı. Ancak piyasa beklentilerindeki değişimle birlikte bu baskı azaldı ve yatırımcılar riskli varlıklara yöneldi.”
 

ALTIN/GÜMÜŞ RASYOSU DÜŞÜYOR

“İkinci neden ise gümüşün güçlü performansı. Altın/gümüş rasyosu düşüyor. Gümüşün daha güçlü yükselmesinin sebebi ise sanayi metali olması. Eğer savaş bitiyorsa, ekonomik büyüme çok zarar görmeyecek ve üretim devam edecek demektir. Bu da gümüşe olan talebi artırıyor.”
 

altın gümüş petrol fiyatları

“Özetle, altında bir yükseliş var ama istenilen güçte değil. Buna rağmen mevcut seviyeler kıymetli. Petrol fiyatları geriledikçe ve haber akışları olumluya döndükçe altının da kademeli olarak yükselmeye devam etmesi beklenebilir. Ancak haber akışı tersine dönerse hem altın hem gümüşte yeniden bir baskı görülebilir. Yine de kısa vadede çok sert düşüşler beklemem.”
 

enflasyon tahmini

Eryılmaz, "Enflasyon tarafına bakarsak, petrol fiyatlarındaki düşüş küresel enflasyon beklentilerini aşağı çeker. Eğer gerçekten kalıcı bir barış ortamı oluşursa, bu enflasyon şoku geçici olabilir ve hem küresel hem yerel ölçekte daha yönetilebilir bir sürece girilebilir. Ancak savaşın devam etmesi ve petrol fiyatlarının yeniden yükselmesi durumunda çok daha zorlu bir süreç yaşanabilir" diyerek enflasyon konusunda da değerlendirmede bulundu.
 

BARIŞ OLMAZSA TÜRKİYE EKONOMİSİ NASIL ETKİLENİR?

“Bununla birlikte savaşın büyüme üzerinde oluşturduğu hasar da önemli. Büyümenin yavaşlaması talebi düşüreceği için enflasyonu aşağı çekici bir etkisi olabilir. Bu etkinin ne kadar güçlü olacağı ise ayrıca izlenmeli. Genel çerçevede, eğer barış sağlanırsa hem küresel ekonomi hem de Türkiye açısından daha yönetilebilir, hedeflerden çok sapmayan bir sürece girilmesi mümkün görünüyor.”
 

