Piyasalarda gelecek hafta: Gözler enflasyon verilerine çevrildi! ABD'de istihdam rakamları bekleniyor

28 Eylül 2024 13:22 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 17:26

Piyasa haberleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalar ABD'de açıklanacak istihdam verilerine odaklandı. Yurt içinde ise gözler enflasyon verilerine çevrildi. Öte yandan TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru takip edilecek.

Piyasalarda gelecek önemli veriler takip edilecek. Küresel piyasaların odak noktasında ABD istihdam verileri olacak. Özellikle tarım dışı istihdam verisinden alınacak sinyaller Fed’in gelecek dönem politikalarına ilişkin ipucu verecek. Yurt içinde de gözler enflasyona çevrildi.

YURT İÇİN PİYASALARDA GELECEK HAFTA

Geride bıraktığımız haftada OECD​, Türkiye'de, enflasyonun net bir şekilde hedefe doğru ilerlemesini sağlamak için sıkı parasal duruşun 2025'in belli bir dönemine kadar sürdürülmesi gerektiği tavsiyesinde bulundu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından eylül ayı enflasyon​ verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Eylül 2024 enflasyon rakamları 3 Ekim 2024 Perşembe günü saat 10.00'da açıklanacak. Ekonomistler, eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,09 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de yüzde 43,23 oldu.

Gelecek hafta salı günü ayrıca imalat sanayi PMI, perşembe enflasyon, cuma TÜFE​ bazlı reel efektif döviz kuru takip edilecek.

ABD İSTİHDAM VERİLERİ​ GELECEK

Tarım Dışı İstihdam verisindeki artış ve azalmalar ABD ekonomisinin durumu hakkında fikir veren önemli göstergelerdir.

Aylık olarak ABD'deki ücretli çalışan sayısındaki (devlet memurları ve tarım işçileri hariç) değişimi her ayın ilk Cuma günü TSİ 15:30'da açıklanır.

Bu kapsamda gözler gelecek hafta ABD'de açıklanacak istihdam verilerine çevrildi.

ABD ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3 ile beklentiler dahilinde büyümesinin ardından Fed​'in enflasyonla mücadeleyi "yumuşak iniş" ile sonlandırabileceği ve ekonomiye zarar vermeyeceği öngörüsü devam ediyor.

Gelecek hafta pazartesi Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları, Dallas Fed imalat aktivite endeksi, salı imalat sanayi PMI, ISM imalat sanayi PMI ve inşaat harcamaları, çarşamba ADP istihdam raporu, perşembe haftalık işsizlik maaşı başvuruları, ISM hizmet sektörü PMI, cuma tarım dışı istihdam takip edilecek.

AVRUPA'DA BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) gevşeme sürecinin hızı ve büyüklüğüne yönelik belirsizlikler varlığını koruyor. Avrupa'da durgunluk sinyalleri devam ediyor.

Zayıf ekonomik veriler ve Almanya gibi çekirdek ekonomilerdeki yapısal sorunlar nedeniyle 2024'ün ikinci yarısında (H2) Avrupa'da durgunluk riski arttı.

Gelecek hafta pazartesi İngiltere'de büyüme, Almanya'da enflasyon, ECB Başkanı Lagarde'ın açıklamaları, salı Avro Bölgesi'nde enflasyon, Avro Bölgesi'nde ve Almanya'da imalat sanayi PMI, çarşamba Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı, perşembe Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi, Avro Bölgesi'nde ve Almanya'da hizmet sektörü PMI takip edilecek.

ÇİN HAMLELERİ GÖLGESİNDE ASYA PİYASALARI

Asya-Pasifik piyasaları Çarşamba günü Yeni Zelanda Merkez Bankasının faiz indirimi ve Japonya Başbakanı Fumio Kishidanın Eylül ayında istifa edeceğini duyurması ve Çin'in ekonomik hamleleri nedeniyle karışık bir seyir izledi.

Yeni önlemlerin gerçekten zayıf Çin iç talebini canlandırıp canlandıramayacağı ve Batı'da yeni tarifeleri tetikleyip tetiklemeyeceği henüz bilinmiyor.

Gelecek hafta pazartesi Japonya'da sanayi üretimi, perakende satışlar, Çin'de imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI, salı Japonya'da işsizlik oranı izlenecek.