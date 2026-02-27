Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
 27.02.2026

Piyasalarda gün ortası! İşte son işlem gününün rakamları

Vatandaşlar haftanın son işlem gününde; döviz, borsa ve altın cephesindeki fiyatları merak ediyor. İşte gün ortasında cuma gününün öne çıkan rakamları...

Piyasalarda gün ortası! İşte son işlem gününün rakamları
27.02.2026
27.02.2026
saat ikonu 13:31

'da endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,15 değer kazanarak 13.899,21 puana çıktı.

Dün günü 13.878,54 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 11,20 puan ve yüzde 0,08 artışla 13.889,73 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 20,68 puan ve yüzde 0,15 artarak 13.899,21 puana yükseldi.

Piyasalarda gün ortası! İşte son işlem gününün rakamları

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 13.804,31 puanı, en yüksek 13.967,19 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 0,40, mali endeks yüzde 0,32, hizmetler endeksi yüzde 0,52 ve sanayi endeksi yüzde 0,46 yükseldi.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 60'ı yükselirken 32'si düştü, 8'i yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, Türkiye İş Bankası (C), Astor Enerji ile Akbank oldu.

Piyasalarda gün ortası! İşte son işlem gününün rakamları

ALTININ ONS FİYATI 5 BİN 176 DOLAR

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1800, sterlin/dolar paritesi 1,3490 ve dolar/yen paritesi 156,1 düzeyinde seyrediyor.

Piyasalarda gün ortası! İşte son işlem gününün rakamları

İstanbul serbest piyasada dolar 43,9600 liradan, avro 51,8990 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,4 azalışla 5 bin 176 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 1,4 yükselişle 72 dolardan işlem görüyor.

