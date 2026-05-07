Piyasalarda hava bir anda değişti: Hareketlilik arttı

Küresel piyasalarda haftanın ana gündemi yine İran-ABD hattı oldu. Savaşın sona erebileceğine dair iyimserlik, yatırımcıların risk iştahını artırırken doları zayıflattı.
İran yönetimi, ABD tarafından sunulan barış teklifinin incelendiğini açıkladı. Teklifin savaşın resmi olarak bitmesini öngördüğü belirtiliyor. Ancak işin kritik tarafı şu: İran’ın nükleer programı ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması gibi başlıklarda hâlâ net bir çözüm yok.
Analistler, Hürmüz Boğazı’nın gemi trafiğine açılmaması halinde petrol fiyatlarında yeniden sert yükselişler yaşanabileceği uyarısını yapıyor. Brent petrolün varil fiyatı ilk işlemlerde yüzde 0,8 yükseldi.
RBC Capital Markets Küresel Emtia Stratejisi Başkanı Helima Croft da bu noktaya dikkat çekti. Croft, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması konusunda henüz somut bir gelişme olmadığını belirterek, olası bir anlaşmanın sevkiyatların hemen başlayacağı anlamına gelmeyebileceğini söyledi.
Petrol fiyatlarındaki geri çekilme beklentisi, enerji ithalatına bağımlı Avrupa ekonomisi için olumlu algılandı. Bu hava euroya destek verdi ve euro 1,1757 dolara yükseldi.
Dolar endeksi ise iki haftanın en düşük seviyelerine yakın seyretti ve 97,902’ye geriledi. Avustralya doları da 0,7242 dolar seviyesinde işlem gördü.
Sterlin tarafında ise daha sakin bir tablo vardı. İngiltere’de yapılacak yerel seçimler öncesinde sterlin 1,3594 dolar seviyesinde yatay kaldı.
Piyasalarda, iktidardaki İşçi Partisi’nin zayıf bir sonuç alması halinde siyasi belirsizliğin artabileceği ve mali disiplin tartışmalarının yeniden öne çıkabileceği konuşuluyor.
Japon yeni ise yetkililerden gelen müdahale sinyalleriyle değer kazandı. Dolar/yen paritesi 155 seviyesine kadar geriledi.
Japonya’nın en üst düzey döviz yetkilisi Atsushi Mimura, ülkenin müdahale konusunda herhangi bir sınırlamayla karşı karşıya olmadığını söyledi. Ayrıca ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile Japonya Başbakanı Sanae Takaichi’nın gelecek hafta bir araya gelerek spekülatif yen satışlarını görüşeceği belirtildi.