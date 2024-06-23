Piyasalarda kritik hafta! Gözler Merkez Bankası faiz kararında

23 Haziran 2024 12:02 - Güncelleme : 23 Haziran 2024 12:02

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri belli oldu

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri belli oldu

Önümüzdeki hafta gözler TCMB’nın faiz kararında olacak. Yurt dışı ise faiz kararlarını etkileyen ABD PCE verileri beklenecek.

Yurt içinde güven endeksleri, kapasite kullanım oranı, konut fiyatları, yabancı ziyaretçi sayısı, ekonomik güven endeksi, dış ticaret, hizmet üretici fiyatları, brüt ve net borç stoku gibi ekonomiye yön veren veriler açıklanacak.

KRİTİK VERİLER HAFTASI

CNBC-e'nin derlediği bilgilere göre; ABD'de S&P Case Shiller ulusal konut fiyatları, yeni konut satışları, dayanıklı mal siparişleri, bekleyen konut satışları, Kansas Fed imalat endeksi, kişisel harcamalar ve gelirler, Chicago PMI, Michigan tüketici güven endeksi, Almanya'da ifo endeksi, GfK tüketici güven endeksi, perakende satışlar, ithal-ihraç fiyatları, işsizlik oranı, Euro Bölgesi'nde güven endeksleri, İngiltere'de GSYH, Japonya'da perakende satışlar, işsizlik oranı, sanayi üretimi, konut başlangıçları, Kanada'da tüketici fiyatları, veri takviminde öncelikli olarak izlenecek.

ABD Başkanı Joe Biden ve eski Başkan Donald Trump, başkanlık seçimleri öncesi ilk kez karşı karşıya gelecekler. ABD Merkez Bankası (Fed), büyük banka finansmanlarına yönelik yıllık stres testinin 2024 sonuçlarını da yeni haftada açıklayacak.

Haftanın öne çıkan verileri

24 Haziran Pazartesi

10.00 Türkiye – Reel Kesim Güven Endeksi & Kapasite Kullanım Oranı (Haziran)

11.00 Almanya – IFO İş İklimi Endeksi (Haziran)

17.30 ABD – Dallas Fed Teksas İmalat Aktivitesi (Haziran)

25 Haziran Salı

10.00 Türkiye – Konut Fiyat Endeksi (Nisan)

11.00 Türkiye – Yabancı ziyaretçi sayısı (Mayıs)

15.30 ABD – Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi (Haziran)

15.30 ABD – Philadelphia Fed İmalat Dışı Aktivite Endeksi (Haziran)

17.00 ABD – Conference Board Tüketici Güveni (Haziran)

17.00 ABD – Richmond Fed İmalat Endeksi (Haziran)

26 Haziran Çarşamba

15.30 ABD – İnşaat İzinleri

17.00 ABD – Yeni Konut Satışları (Mayıs)

23.30 ABD – Fed Stres Testi 2024 Sonuçları

27 Haziran Perşembe

10.00 Türkiye – Ekonomik Güven Endeksi (Haziran)

12.00 Euro Bölgesi – Ekonomik Görünüm Endeksi (Haziran)

14.00 Türkiye – TCMB faiz kararı

15.30 ABD – Büyüme (1. Çeyrek)

15.30 ABD – Dayanıklı Mal Siparişleri (Mayıs)

15.30 ABD – İşsizlik Başvuruları

17.00 ABD – Bekleyen Konut Satışları (Mayıs)

28 Haziran Cuma

10.00 Türkiye – Dış Ticaret İstatistikleri (Mayıs)

10.00 Türkiye – Hizmet-ÜFE (Mayıs)

12.00 Türkiye – Dış Borç İstatistikleri (1. Çeyrek)

15.30 ABD – Kişisel Gelirler & Çekirdek PCE (Mayıs)

16.45 ABD – Chicago PMI Verileri

17.00 ABD – Michigan Tüketici Güven Endeksi (Haziran)