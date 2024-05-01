Piyasalarda Orta Doğu ve FED etkisi! Altın, petrol ve dolarda son durum

01 May 2024 11:04 - Güncelleme : 01 May 2024 11:14

ABD iş gücü piyasasında pozitif hava hâkim. Bu akşam Türkiye saati ile 21:30’da açıklanacak FED faiz kararı yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Emtia fiyatlarında karar öncesi düşüşler gözlenirken dolar endeksi pozitif seyrine devam ediyor.

ALTIN REKORUNUN ALTINDA

Ons altın, çarşamba günü ons başına 2.300 doların altında tutundu. FED’in faiz oranlarını bir süre daha yüksek tutacağına dair beklentilerle beraber dört haftanın en düşük seviyelerini gördü. Salı günü altın hazine tahvil getirilerinin artmasına bağlı olarak yüzde 2 değer kaybetti.

Altının gram fiyatı, yeni güne önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 2 bin 385 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 980 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 850 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 2 bin 290 dolardan işlem görüyor.

DOLAR ENDEKSİ GÜÇLÜ SEYİR

Gelişmelere bağlı olarak dolar endeksi 106 puan seviyesindeki seyrine devam etti. Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 32,4130 seviyesinden işlem görüyor. Dün satıcılı bir seyir izleyen dolar/TL, günü, bir önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 32,4057'den tamamladı.

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın hemen üstünde 32,4130'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 34,5260, sterlin/TL yüzde 0,2 değer kaybıyla 40,4200'den satılıyor. Dolar endeksi bugün önceki kapanışının yüzde 0,1 üstünde 106,4 seviyesinde bulunuyor.

PETROL ORTA DOĞU’DAKİ GELİŞMELERLE FİYATLANDI

FED’in faizleri bir süre daha yüksek kalacağı beklentisi petrol fiyatlarını da etkiledi. Mısır ve Katar arabuluculuğunda hazırlanan yeni bir ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması teklifinin cuma günü Hamas'a sunulduğu, Hamas'ın teklif üzerinde çalıştığı ve yakında yanıtını vereceği açıklanmıştı.

Ancak dün İsrail Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas ile esir takası mutabakatına varılsa da varılmasa da Gazze Şeridi'nin güneyindeki, yerinden edilmiş 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah kentine kara saldırısı başlatacaklarını ifade etti.

ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta bir önceki haftaya göre 4 milyon 906 bin varille beklentilerin aksine arttığını öngördü. Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 500 bin varil azalacağı yönündeydi.