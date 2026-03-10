Piyasalarda savaş etkisi! Dolar rekor kırıyor: İşte 10 Mart 2026 güncel döviz kurları

Kategoriler
İsrail ve ABD'nin İran'a başlattığı savaşta ikinci haftaya girilirken, günlerdir yükseliş gösteren piyasalar da hareketlendi. Dolar yükselişe geçerken ve euro günü düşüşle açtı. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira oldu? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 10 Mart 2026 güncel döviz kuru...
DOLAR NE KADAR?
Alış (TL): 44,0608
Satış (TL): 44,0868
EURO NE KADAR?
Alış (TL): 51,1591
Satış (TL): 51,2770