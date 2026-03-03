Piyasalarda savaş etkisi! Dolar ve euro uçuşa geçti: İşte 3 Mart 2026 güncel döviz kurları

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Piyasalarda İran-İsrail depremi yaşanıyor. İsrail ve ABD'nin İran'a başlattığı savaşın 4. gününe girilirken piyasalarda güne hareketli başladı. Dolar ve euro salı gününü yükselişle açtı. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira oldu? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 3 Mart 2026 güncel döviz kuru...
DOLAR NE KADAR?
Alış (TL): 43,9506
Satış (TL): 43,9904
EURO NE KADAR?
Alış (TL): 51,4455
Satış (TL): 51,4718