Piyasalarda Trump şoku: Bugün koltuğa oturacak! İslam Memiş "Yapmanız gerek tek bir şey var" diyerek açıkladı

20 Ocak 2025 09:30 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 10:18

Trump'ın token fırtınası kripto para dünyasında tarihi bir şok yaşanmasına neden oldu. Bitcoin ve altın fiyatı çalkalanırken Trump’ın kripto hamlesi piyasaları sarstı. "2025 manipülasyon yılı olacak" finans analisti İslam Memiş, yatırımcıları net bir şekilde uyardı. Elinde 1 milyon TL nakit olan yatırımcının nasıl hareket etmesi gerektiğini açıkladı. İşte Trump göreve başlamadan önce piyasalarda son durum.

Kripto piyasaları sarsan yeni düzen şekillenmeye başladı. 2025'te yatırımcıları için fırtına öncesi sessizlik bekliyor. Belirsizlikler yılı olan 2025'in yatırımcılar için kabus olmaması adına İslam Memiş'ten sıralı uyarılar geldi. Piyasalarda manipülasyon endişesi artarken elinde nakit olan yatırımcının ne yapması gerektiğini anlatan Memiş, dolar, altın, kripto ve borsa için pozisyonlarını açıkladı.

TRUMP TOKEN FIRTINASI BAŞLADI

İslam Memiş'in açıklamaları şöyle;

"Kripto para piyasasındaki yatırımcılar bir şokla güne uyandı. Amerikan başkanı Donald Trump kendi tokenını açıkladı ve kendi kişisel resmi sosyal medya hesabından Trump destekçilerine Trump tokenının çıktığını ifade etti. Ciddi anlamda herkes şok oldu. Amerika'nın başkanı kendi adını taşıyan bir token çıkarıyor ve şu an cüzdan da yaklaşık e 15 milyar dolarlık bir bütçeye ulaştı.

Kripto para piyasasındaki bütün yatırımcılar şok oldu çünkü bütün piyasalardaki likiditeyi adeta sömürdü ve kendi tarafına çekti. 2025 yılında kripto para piyasasında yatırımcılar değil devletler kazanacak ve 2025 yılında çok büyük bir manipülasyon göreceksiniz. Kripto Para piyasasındaki yatırımcılar soyguna hazır olsun.

KRİPTO PARA DÜNYASINDA TARİHİ ŞOK

Yılın daha ilk ayındayız ve Trump resmi olarak koltuğuna daha oturmadı. Bugün oturacak. Bu hamle bütün kripto para piyasasındaki yatırımcıları endişelendirdi. Benim yaklaşık 2 aydır söylemlerimi destekleyen hamlelerin daha 3 haftada gerçekleştiğini hep beraber görüyoruz ve rakamsal değer üzerinden de özellikle örnek vermek isterim.

Pazartesi günü 91.000 dolar seviyesine kadar gerileyen bitcoinin haftanın son işlem günü cuma günü 104.000 dolar seviyesine üzerinde yükselmesi bu 5 günlük süreç içerisinde kripto para piyasasında ne kadar büyük bir soygun olduğunu bize gösteriyor.

PİYASALARIN YENİ OYUNCUSU KİM?

Türkiye olarak ve Türk yatırımcıları olarak kumar oynamayı seven risk almayı seven bir toplum olduğumuz için ve finansal okuryazarlığı çok az olan bir ülke olduğumuz için burada yine ben özellikle vurgulamak isterim. Kimse kimsenin parasının ortağı değil. Lütfen siz siz olun bütün varlıklarını çeşitlendirmek bir yatırım aracına lütfen yönelmeyin. Tek bir varlığa yatırım yapıp yıllarca bekliyorlar ve o hayalleri gerçekleşmeyince maalesef bankadan kredi kullanarak, ailesine şiddet uygulayarak, iflaslar gerçekleştirerek, çevresini dolandırarak vesaire bir türlü hamlelere girişiyorlar.

ELİNDE 1 MİLYON LİRASI OLAN NE YAPMALI?

Örnek verelim ben kripto para piyasasına girmek istiyorum çünkü burada bir getiri var. Bu getiriden elde etmek istiyorum veya bu tarafa

ilgi duyuyorum. Ancak elinizdeki 1 milyon TL'nin hepsini buraya koymaktan ziyade en az 200.000 lira koymak suretiyle ve en az bir yıl beklemek suretiyle yine riskleri dağıtmanın mantıklı olduğunu söylemek isterim.

ALTIN VE GÜMÜŞ PARLIYOR MU?

Diğer önemli bir uyarım da altın ve gümüş tarafında. On altın tarafında 2724 dolar seviyesine kadar bir yükseliş gördük. Gram altın tarafında 3113 lira seviyesine kadar bir yükseliş gördük ve özellikle altın yatırımcısına gram altını ve ons altını lütfen birbirinden ayırt edin diyorum. Çünkü onlar aralık ayında yollarını ayırdı ve ons altın ve gram altını ayıramayan yine finansal okur yazarlığı az olan arkadaşlarımız ne yazık ki.

Ons altın 2.700 dolar seviyesinden haftayı tamamladı. Burada 24 dolarlık bir satış gördük Evet devamında düşüş yönlü öngörüm yine devam ediyor. 2.600 dolar seviyesine kadar düşüş yönünü öngörüm devam ediyor ve özellikle geçen hafta nakide ihtiyacı olan arkadaşlarımıza bu haftayı değerlendirin, fiyatların tekrar gerileme ihtimali var, demiştim

3113 lira seviyesine kadar yükselen gram altın haftayı 3097 lira seviyesinden tamamladı. Gümüş tarafında da özellikle yükselişlerin kalıcı olmayacağını ons ve gram tarafında gerileme beklediğimi ifade ettim. Gümüş'ün gram fiyatı 34 lira 62 kuruş seviyesinde. Yüzde 1.36'lık bir değer kaybı da burada gördük. Ancak tekrar satış baskısını artırdı.

2025 BELİRSİZLER YILI OLACAK

Şimdi ne olacak? 20 Ocak'ta (bugün) Trump resmi olarak görevi devralacak. Piyasalar için çok önemli olacak ve bundan sonra Trump'ın her söylemi piyasalar tarafından fiyatlanacak.

2025 yılı oldukça belirsiz bir yıl olacak. Her ayın hikayesi farklı olacak. Her ay piyasalar farklı bir hikayeyi satın alacak. Bir bakacaksınız coşkuyu satın alacak, bir bakacaksınız riskleri satın alacak, bir bakacaksınız bütün yatırım araçlarında hızlı yükselişler göreceğiz. Bir bakacağız bir ay sonra sert düşüşler göreceğiz. Bunun adı belirsizliktir.

Amerika'nın çok ciddi borç krizi var ve bunu 2025 yılında kripto para piyasasındaki yatırımcılar ödeyecek. Merkez bankaları tıkandı ve artık nasıl bir politika uygulayacaklar, enflasyonu düşürebilecek mi, bilmiyoruz. Dolayısıyla merkez bankalarının enflasyonla mücadelede yapmış oldukları hamlelerin oldukça zayıf kalmaya devam edeceğini söyleyebiliriz.

VARLIKLARINIZI MUHAKKAK ÇEŞİTLENDİRİN

Aslında 2025 yılına para piyasaları olarak bugün başlamış olacağız ve pazartesi günü itibariyle piyasalarda birçok söylemlerin satın alındığı bir fiyatlamayla karşı karşıya olacaksınız. Son cümlem; "Lütfen varlıklarınızı çeşitlendirin. 1 milyon TL paranız var bunun 200.000 lirası ile döviz alabilirsiniz. 200.000 TL'sini değerli metaller altın veya gümüşe ayırın. Yine 200.000 lirası TL' de olabilir. 200.000 lirası borsa da olabilir. Çeşitliliği kendinize göre mutlaka ayarlamanız gerekiyor. Tek bir varlığa yatırım yapıp aylarca veya yıllarca beklemenin çok yanlış bir karar olduğunu tekrar anımsatmak isterim."