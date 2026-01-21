Piyasalardan Trump’a net uyarı: Satışlar hızlandı

Kategoriler
JPMorgan Asset Management yöneticisi Bob Michele'e göre piyasalardaki sert dalga, Trump yönetimine verilmiş açık bir mesaj. Yatırımcılar belirsizliğin sona ermesini, net ve güven veren adımlar atılmasını istiyor.
Küresel piyasalarda son günlerde yaşanan sert satış dalgası, yalnızca fiyat hareketlerinden ibaret değil. JPMorgan Asset Management'te küresel sabit getirili yatırımların başında bulunan Bob Michele, bu tabloyu ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetimine yönelik "açık bir uyarı" olarak okuyor.
Michele’e göre yatırımcıların asıl rahatsızlığı, artan belirsizlik. Piyasalar, yönetimden sakinleştirici ve güven aşılayacak net mesajlar bekliyor. Aksi halde satış baskısının devam etmesi kaçınılmaz.
Bloomberg TV’ye konuşan Michele, piyasalardaki son tabloyu “kaotik bir görünüm ve yoğun bir panik havası” sözleriyle tarif etti. Geçen yıl “Liberation Day – 2 Nisan” tarifeleri sonrasında yaşanan dalgalanmayı hatırlatan Michele, o dönemde yönetimin geri adım atmasının piyasaları rahatlattığını anımsattı. Benzer bir rahatlama döngüsünün yeniden yaşanabileceği beklentisi de bu yüzden masada.
Tüm bu oynaklığa karşın Michele, küresel sabit getirili yatırımcılar için ABD borçlanma piyasalarının vazgeçilmez olmaya devam ettiğini vurguluyor. ABD devlet ve şirket tahvillerinin sunduğu derinlik ve yüksek likidite, başka hiçbir piyasada yok. Bu nedenle küresel yatırımcıların ABD varlıklarından tamamen çıkmasının gerçekçi bir senaryo olmadığına dikkat çekti.
Öte yandan Japonya’da erken seçim ihtimali, bütçe disiplininin gevşeyebileceği endişelerini artırmış durumda. Bu kaygılar, ülkenin 40 yıllık tahvil faizlerini tarihi zirvelere taşıdı. Michele, Japon tahvil piyasasının bu haliyle adeta “çapasını kaybetmiş” bir görünüm sergilediğini söyledi.