Piyasalardan Trump’a net uyarı: Satışlar hızlandı

ABD TAHVİLLERİ HÂLÂ MERKEZDE

Tüm bu oynaklığa karşın Michele, küresel sabit getirili yatırımcılar için ABD borçlanma piyasalarının vazgeçilmez olmaya devam ettiğini vurguluyor. ABD devlet ve şirket tahvillerinin sunduğu derinlik ve yüksek likidite, başka hiçbir piyasada yok. Bu nedenle küresel yatırımcıların ABD varlıklarından tamamen çıkmasının gerçekçi bir senaryo olmadığına dikkat çekti.