Piyasaları alt üst edecek keşif! Beyaz petrol için birçok ülke düğmeye bastı: Türkiye de devrede

Dünya genelinde yenilenebilir enerjinin gidişatını değiştirebilecek doğal kaynakların keşfi yapılıyor. Küresel piyasalarda yatırım alanları oluşturacak, birçok ülkenin elektrik, savunma sanayi gibi sektörlerini harekete geçirecek maddeler konuşuluyor. Araştırmacılar, dünyanın yüzeyinin derinliklerine gömülü beyaz hidrojen olarak da bilinen "beyaz petrol" buldu. Ecoportal.net'te yer alan detaylara göre Türünün ilk örneği olan bu madde karbon emisyonu üreten geleneksel enerji kaynaklarından çok farklı.

BEYAZ PETROL İÇİN BİRÇOK ÜLKE HAREKETE GEÇTİ

Genellikle "beyaz" veya "altın" hidrojen olarak bilinen doğal hidrojen, uygun fiyatlı, düşük karbonlu enerji kaynakları arayışında olası bir oyun değiştirici olarak dünya çapında daha popüler hale geliyor. Rystad Energy'nin verilerine göre, 2020'de sadece 10'a kıyasla bir önceki yılın sonunda 40 işletme doğal hidrojen kaynakları arıyordu. Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri, İspanya, Fransa, Arnavutluk, Kolombiya, Güney Kore ve Kanada şu anda keşif çalışmaları yürütüyor.

DOĞAL YERALTI KAYNAĞI

Beyaz hidrojen, saf haliyle yeraltı yataklarında bulunur. Hidrojen üretmenin geleneksel yöntemleri arasında metanın yeniden şekillendirilmesi veya su moleküllerinin parçalanması yer alır ve bunların her ikisi de kirletici maddelere ve yüksek enerji kullanımına yol açabilir.

EN TEMİZ YAKIT KAYNAĞI

Beyaz hidrojenin diğer hidrojen türlerine göre maliyet avantajı, doğal olarak meydana gelmesi nedeniyle umut verici özelliklerindendir. Yenilenebilir enerjiden üretilen yeşil hidrojen, şu anda fosil yakıtlardan üretilen ve ortalama olarak kilogram başına 2 dolardan daha az maliyeti olan gri hidrojenden üç kat daha pahalıdır. Çıkarma tekniği neredeyse hiç karbon emisyonu üretmediği için en temiz yakıt kaynaklarından biri olduğu değerlendiriliyor.

PETROL ŞİRKETLERİ DÜĞMEYE BASTI

Daha önce doğal hidrojen izlerinin tespitleri yapılmış olsa da ticari olarak uygulanabilir miktarların bulunması ilk kez oluyor. Bu yatakların üretimi için koşulların elverişli olduğu Afrika, ABD ve Avrupa'nın bazı bölgeleri gibi bölgelerdeki jeolojik oluşumlar şu anda bilim insanlarının ve enerji şirketlerinin dikkatini çekiyor. Bu durum yalnızca bilim insanları ve araştırmacıların değil, yatırımcıların ve hükümetlerin de bu enerji kaynağı keşfinden faydalanmak istemelerine neden oldu.

TÜRKİYE’DE BEYAZ PETROL ARAMASI

Bazı petrol şirketleri, İspanya'daki Repsol ve Fransa'daki Total ve Engie gibi beyaz hidrojen konusunda harekete geçti. Türkiye’de de Aksaray’da Gülağaç Sofular köyünde beyaz petrol araması için geniş bir proje üzerinde çalışmalar başlatılmıştı. Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde de iki adet sondaj kuyusu açılarak jeotermal kaynak aranacağı 2024 yılında belirtilmişti. Beyaz petrol olarak adlandırılan kaynak sera ısıtmasında kullanılacak.