Piyasaları ilgilendiren ABD'de işsizlik maaşı başvuruları açıklandı

08 Ağustos 2024 16:57 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 17:05

6 ayın en hızlı kaybı! KKM için alınan önlemler işe yaradı

6 ayın en hızlı kaybı! KKM için alınan önlemler işe yaradı

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre ülkede işsizlik maaşı başvuru sayısı piyasa beklentilerinin altında geldi.

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 3 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 17 bin kişi azalarak 233 bine indi. Piyasalar başvuru sayısının 241 bin olmasını bekliyordu. Böylelikle işsizlik maaşı başvuru sayısı beklentilerin altında kaldı.

İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 249 binden 250 bine revize edildi. Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı 2 bin 500 artışla 240 bin 750'ye yükseldi.

ENDİŞELER HAFİFLEYEBİLİR

Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 27 Temmuz ile biten haftada 6 bin kişi artarak 1 milyon 875 bine çıktı.

Analistler, ABD'de geçen hafta zayıf gelen ve resesyon endişelerini artıran istihdam verilerinin ardından işsizlik maaşı başvurularındaki düşüşün iş gücü piyasasına dair bazı endişeleri hafifletebileceğini belirtti.