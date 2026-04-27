Piyasaların gözü kulağı bu haberde! İşte 27 Nisan Pazartesi altın fiyatları

ALTINDA SON DURUM

Ekonomi dünyası bugün sadece rakamları değil, diplomasi trafiğini de konuşuyor. İran’ın Pakistan aracılığıyla ABD’ye sunduğu "savaş bitsin, Hürmüz Boğazı açılsın" teklifi, değerli metaller üzerinde çift taraflı bir baskı yarattı. Sabah saatlerinde %0,8 düşen ons altın, doların küresel bazda bir miktar gevşemesiyle kaybını geri topladı ve 4.715 dolar bandına yerleşti.