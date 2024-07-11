ABD enflasyon verisi beklentilerin altında geldi
Piyasaların merakla beklediği ABD'de haziran ayı enflasyonu, yıllık bazda piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. ABD enflasyonu yüzde 3 arttı. Beklenti tüketici fiyatlarının haziranda yıllık bazda yüzde 3,1'e gerileyeceği yönündeydi.
ABD'de haziran ayı enflasyonu, yıllık bazda piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.
ABD enflasyonu yüzde 3 arttı. Beklenti yüzde 3,1 olması yönündeydi.
ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aylık bazda yüzde 0,1 azaldı. Yıllık enflasyon ise yüzde 3 ile beklentilerin altına gerçekleşti.
ABD ENFLASYONU YÜZDE 3 ARTTI
ABD Çalışma Bakanlığı, piyasaların dört gözle beklediği haziran ayına ilişkin tüketici fiyat verilerini duyurdu.
ABD'de tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 0,1 geriledi, yıllık bazda yüzde ise 3 arttı.
Çekirdek enflasyon yıllık yüzde 3,3, aylık yüzde 0,1 ile beklentilerin altında geldi.
Beklenti tüketici fiyatlarının haziranda yıllık bazda yüzde 3,1'e gerileyeceği yönündeydi. Aylık TÜFE tahmini ise yüzde 0,1'di.
Çekirdek enflasyon tahmini ise aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 3,4 olmuştu.