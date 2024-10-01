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Piyasanın korku endeksi yükseldi! Borsada kayıp tehlikesi kapıda

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
01 Ekim 2024 22:37 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 22:54
Piyasanın korku endeksi yükseldi! Borsada kayıp tehlikesi kapıda

Piyasanın korku göstergesi olarak bilinen CBOE Volatilite Endeksi 20'nin biraz üzerine çıktı ve üç büyük hisse senedi endeksi de kırmızıda. Bu sıçrama, İran'ın İsrail'e füze saldırısı düzenlemesinin ardından geldi. Salı günü hisse senetleri, Orta Doğu’da artan gerginliğin yatırımcıların güçlü çeyreğin ardından gelen coşkusunu azaltmasıyla düştü. Savaş tehdidi nedeniyle Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde bankacılıkta yüzde 5 kayıp yaşandı.

İran​'ın İsrail'e füze atmasının ardından piyasanın korku endeksi yükseldi. İran saldırısının ardından petrol, seansın en yüksek seviyesinden işlem gördü ve hisse senetleri​, yatırımcıların hasarın ve ardından gelen İsrail misillemesinin asgari düzeyde olmasını ummasıyla en düşük seviyelerinden aşağı hareket etti.

JEOPOLİTİK GERİLİMLER ARTTIKÇA VOLATİLİTE ARTTI

Orta Doğu'daki gerginliğin tırmanmasıyla Wall Street endeksleri düşüşe geçti, bu durum yatırımcılarda endişeye ve artan oynaklığa neden oldu.

Piyasanın korku endeksi yükseldi! Borsada kayıp tehlikesi kapıda - 1. Resim

,S&P 500 bir haftanın en düşük seviyesine gerilerken CBOE Volatilite Endeksi 20'nin üzerine çıkarak piyasalarda artan korkuya işaret etti.

İran'ın İsrail'e füze saldırısı​ düzenleyeceği endişesiyle petrol fiyatları​ yaklaşık %4 artarken enerji hisseleri %1,6 yükseldi.

APPLE, TESLA VE NVİDİA HİSSELERİ DÜŞTÜ

Teknoloji hisseleri, Nasdaq'ın düşüşe öncülük etmesiyle düşük performans gösterdi. Apple, Tesla ve Nvidia %3'ün üzerinde düşüş yaşadı.

Piyasanın korku endeksi yükseldi! Borsada kayıp tehlikesi kapıda - 2. Resim

EURO DOLAR PARİTESİNDE SAVAŞ ETKİSİ

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1070, sterlin/dolar paritesi 1,3280 ve dolar/yen paritesi 143,60 düzeyinde seyrediyor.

BORSA İSTANBUL SAVAŞIN GÖLGESİNDE AÇILACAK

Savaş tehdidi nedeniyle borsa da sert düştü. Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde bankacılıkta yüzde 5 kayıp yaşandı. Gün boyunca kayıplarla işlem gören Borsa İstanbul'da endeks %3'ten fazla değer kaybederken, bankacılık sektörü en çok düşen sektör oldu.

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Kaynak: tgrthaber.com
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