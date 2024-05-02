Piyasayı telaş sardı, enflasyonda beklentiler bozuldu! Ekonomist Filiz Eryılmaz 'İstanbul' detayına dikkat çekti

02 May 2024 11:48 - Güncelleme : 02 May 2024 12:01

Nisan ayı enflasyonu için gözler kritik TÜİK verilerine çevrildi. Piyasada enflasyon beklentileri 3,25 olarak beklenirken İstanbul enflasyonu verileri alt üst edebilir. Yarın açıklanacak enflasyon öncesinde Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz TGRT Haber’de yayınlanan Yasemin Bozkur ve Pınar Ergüder’in sunduğu Bilmedikleriniz programında kritik değerlendirmelerde bulundu. Eryılmaz, enflasyonda beklentilerin bozulduğunu dikkat çekerek verilerin tahminlerin çok üzerinde gelmesinin oluşturacağı etkileri anlattı.

‘İSTANBUL’ ENFLASYONDA BEKLENTİLERİ BOZDU

Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, nisan ayı enflasyonunda beklentilerin 3,25 olduğunu dikkat çekerek, “Medyan beklenti bu yönde ama İstanbul enflasyonu bu beklentileri biraz bozdu. İstanbul enflasyonu aylık 4,89 geldi. İstanbul enflasyonunun korelasyonu yüksek. İstanbul’da beklenti üstünde gelirse enflasyonda da beklenti üstünde geliyor. Piyasayı bir telaş aldı. Yüzde 3 bile göreli olarak bile yüksek. İstanbul enflasyonu 4,89’un üzerinde gelirse yarın enflasyon 3,5’un üstünde gelir.” yorumunda bulundu.

ENFLASYON YÜKSEK GELİRSE MERKEZ BANKASI'NIN İŞİ ZORLAŞIR"

Eryılmaz, enflasyonun beklentilerinin üzerinde gelmesiyle birlikte işlerin tersine döneceğini dikkat çekerek, “ Eğer yüzde 3,5’un üstünde gelirse Merkez Bankası’nın üstünde baskı artar. Geçen ay sabit geçti. Enflasyon bir türlü kontrol altına alınamıyor fiyatlamasına dönebilir bu iş. Merkez Bankası da haklı olarak biraz izleyip görmek istiyor. Faizin geldiği noktada artık faizin yapabileceği şeyler sınırlı. Dolayısıyla ani duruşa da girebilir, Merkez Bankası’nın işini de zorlaştırır. Beklentinin altında veya paralel gelen enflasyon Merkez Bankası’nın elini güçlendirir. Gerçekten finansal koşullar Türkiye’de faiz artışı için yeterli. Mevduat faizlerinin yukarı gidiyor olması elbette birçok açıdan çok olumlu ama, mevduat faizlerini arttırdığınızda ticari kredileri de arttırmış oluyorsunuz. Ticari kredilerde biraz da yükseliş, ekonomideki yumuşak inişi sert inişe dönüştürebilir. O yüzden biraz daha dengede gitmek isteyen bir Merkez Bankası var. Özellikle gıda tarafı bu ay yüksek bekleniyor. Bu borsa için bile çok kritik. Yarın beklentinin üstünde gelen enflasyon borsanın sınai tarafından bile bir baskı oluşturabilir.” değerlendirmesinde bulundu.