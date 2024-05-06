PMI verileri belli oldu, Avrupa sanayisinde olumlu rüzgar

06 May 2024 13:07 - Güncelleme : 06 May 2024 13:12

Euro Bölgesi’nde bileşik PMI Nisan’da Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

PMI YÜKSELDİ

S&P Global tarafından hazırlanan HCOB (Hamburg Ticaret Bankası) Nisan 2024 imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri açıklandı. Euro Bölgesi’nde final hizmet PMI Nisan’da 53,3 olarak açıklandı. Bu dönemde hizmet PMI’ın 52,9 olması tahmin ediliyordu. Final hizmet PMI Mart ayında ise 52,9 olarak gerçekleşmişti.

Öte yandan Euro Bölgesi’nde final bileşik PMI Nisan’da beklentilerin üzerinde 51,7 oldu. Söz konusu veri Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek okuma olarak gerçekleşti. Final bileşik PMI’ın 51,4 açıklanması bekleniyordu. Söz konusu veri Mart ayında 51,4 olmuştu.

ALMANYA VERİSİ DE BELLİ OLDU

Almanya ekonomisinin beşte birinden fazlasını oluşturan Alman imalat sektöründe Nisan ayı bileşik PMI beklentilerin üzerinde 50,6 gerçekleşti. Öte yandan Fransa’da da beklentilerin üzerinde gelen bileşik PMI verisi 50,5 olarak açıklandı.

İtalya’da 52,6 olarak açıklanan bileşik PMI tahminlerin üzerinde gerçekleşirken aynı veri İspanya’da 55,7 olarak gerçekleşti.