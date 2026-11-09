Memur ve memur emeklilerinin Ocak 2027 maaş zammı hesaplamalarında ekim ayı enflasyon verileriyle birlikte dört aylık tablo netleşti. Temmuz ayından ekim ayına kadar gerçekleşen enflasyonun yüzde 8,28'e ulaşması, toplu sözleşme zammının üzerinde oluşan enflasyon farkının hesaplanmasını sağladı. Böylece kamu çalışanlarının ocak ayında alacağı maaş artışına ilişkin mevcut hesaplama yüzde 6,27 seviyesine geldi. Yılın son iki ayına ait enflasyon rakamları henüz açıklanmazken, farklı kurumların yıl sonu tahminleri üzerinden yeni hesaplamalar yapılıyor. Öğretmen ve polis maaşları da bu hesaplamalar kapsamında yakından takip ediliyor. 2027 öğretmen maaşı ne kadar, polis maaş zammı ne kadar olacak? Detaylar…

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HABERİN ÖZETİ Polis ve Öğretmen maaş zammı 2027 hesaplaması! Öğretmen, polis 2027 maaşı ne kadar olacak? Memur ve memur emeklilerinin Ocak 2027 maaş zammı, ekim ayı enflasyon verileriyle dört aylık dönemin tamamlanması ve farklı yıl sonu enflasyon tahminlerine göre hesaplanıyor. Temmuz'dan ekim ayına kadar gerçekleşen enflasyonun yüzde 8,28'e ulaşması, toplu sözleşme zammının üzerinde enflasyon farkı oluşmasını sağladı. Mevcut hesaplamalara göre kamu çalışanlarının ocak ayında alacağı maaş artışı yüzde 6,27 seviyesine geldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yüzde 28'lik yıl sonu enflasyon tahminine göre memur zammının yüzde 6,67 olması bekleniyor. Öğretmen maaşı 2027! 1/4 dereceli öğretmen maaşının mevcut zam oranıyla yaklaşık 88 bin 474 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Polis maaşı 2027! 8/1 dereceli polis memuru maaşının mevcut zam oranıyla yaklaşık 98 bin 425 TL'ye çıkması öngörülüyor. Kesin zam oranı, kasım ve aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli olacak.

MEMUR ZAMMI OCAK 2027

Ocak 2027 memur maaş zammı hesaplamalarında ekim ayı enflasyon verileriyle birlikte dört aylık dönem tamamlandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre 2026 yılının ikinci yarısında temmuz ayında yüzde 1,78, ağustos ayında yüzde 1,84, eylül ayında yüzde 1,84 ve ekim ayında yüzde 2,58 enflasyon gerçekleşti. Dört aylık dönemin toplam enflasyonu yüzde 8,28 olarak hesaplandı. Bu oran ile memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alabilmesi için gerekli olan yüzde 7'lik toplu sözleşme eşiği aşıldı.

Memur ve memur emeklilerinin ocak ayındaki maaş artışı, enflasyon farkı ile toplu sözleşme zammının birlikte hesaplanmasıyla belirleniyor. Dört aylık enflasyon verileri üzerinden yapılan hesaplamada yaklaşık yüzde 1,20 oranında enflasyon farkı oluştu. Ocak dönemi için geçerli yüzde 5'lik toplu sözleşme zammı da hesaba katıldığında mevcut toplam artış yüzde 6,27 seviyesine ulaştı. Ancak bu oran, 2026 yılının kasım ve aralık aylarına ait enflasyon verileri henüz hesaplamaya dahil edilmediği için nihai zam miktarı olarak değerlendirilmiyor.

2026 Temmuz ayı memur maaş zamları şu şekildeydi:

Yıl sonu enflasyon beklentileri, ocak ayında uygulanacak maaş artışına ilişkin farklı ihtimalleri gündeme getiriyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yüzde 28'lik yıl sonu enflasyon tahminine göre memur zammının yüzde 6,67 olması bekleniyor. Orta Vadeli Program kapsamında yüzde 7, piyasa katılımcılarının yüzde 29,63 yıllık enflasyon beklentisine göre yüzde 8,02 ve Finansal Kurumlar Birliği'nin yüzde 30,06'lık yıl sonu enflasyon tahminine göre yüzde 8,39 oranında artış hesaplanıyor.

Bu senaryolara göre en düşük memur maaşının da farklı seviyelere ulaşması bekleniyor. Merkez Bankası tahmininde 74 bin 908 lira, OVP tahmininde 75 bin 140 lira, piyasa beklentisinde 75 bin 856 lira ve Finansal Kurumlar Birliği tahmininde 76 bin 116 lira hesaplanıyor. En düşük memur emeklisi aylığı için aynı senaryolarda sırasıyla 33 bin 631 lira, 33 bin 734 lira, 34 bin 55 lira ve 34 bin 172 lira tutarları bulunuyor. Kesin zam oranı ise kasım ve aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli olacak.

Kasım ayı enflasyon oranı, 3 Aralık 2026 Perşembe günü saat 10.00'da açıklanacak.

2027 ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLACAK?

2026 yılı itibarıyla 1/4 dereceli öğretmen maaşı 83 bin 254 TL olarak hesaplanıyor. Bu maaş üzerinden dört aylık enflasyon verileriyle belirlenen yüzde 6,27'lik mevcut zam oranı uygulandığında öğretmen maaşının yaklaşık 88 bin 474 TL seviyesine yükselmesi bekleniyor. Söz konusu tutar, ekim ayı enflasyonuyla oluşan mevcut zam oranı üzerinden yapılan hesaplamaya dayanmaktadır.

Merkez Bankası'nın yüzde 6,67'lik zam senaryosunda 1/4 dereceli öğretmen maaşının yaklaşık 88 bin 807 TL olması hesaplanıyor. Orta Vadeli Program'ın yüzde 7'lik artış beklentisinde bu tutar 89 bin 082 TL'ye, piyasa katılımcılarının yüzde 8,02'lik tahmininde 89 bin 931 TL'ye yükseliyor. Finansal Kurumlar Birliği'nin yüzde 8,39'luk zam senaryosunda ise öğretmen maaşı yaklaşık 90 bin 239 TL olarak hesaplanıyor.

Kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte zam oranı yeniden hesaplanacak. Bu nedenle öğretmenlerin ocak ayında alacağı kesin maaş, yılın ikinci yarısındaki altı aylık enflasyon verilerinin tamamlanmasının ardından netleşecek.

2027 POLİS MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Polis memurlarının Ocak 2027 maaş artışı da memur zammı hesaplamaları kapsamında takip ediliyor. 2026 yılı için 8/1 dereceli polis memuru maaşı 92 bin 618 TL olarak hesaplanmıştı. Ekim ayı enflasyon verileriyle oluşan yüzde 6,27'lik mevcut zam oranının bu maaşa uygulanması halinde 8/1 dereceli polis memurunun maaşı yaklaşık 98 bin 425 TL'ye çıkıyor. Bu hesaplama, dört aylık enflasyon verilerine göre oluşan mevcut artış oranı üzerinden yapılmaktadır.

Yıl sonu enflasyon beklentileri doğrultusunda polis maaşları için de farklı hesaplamalar bulunuyor. Merkez Bankası'nın yüzde 6,67'lik zam tahmininde 8/1 dereceli polis memuru maaşının yaklaşık 98 bin 796 TL olması bekleniyor. OVP'nin yüzde 7'lik senaryosunda maaş 99 bin 101 TL'ye, piyasa katılımcılarının yüzde 8,02'lik tahmininde 100 bin 046 TL'ye ulaşıyor. Finansal Kurumlar Birliği'nin yüzde 8,39'luk yıl sonu enflasyon beklentisine dayanan hesaplamada ise polis maaşı yaklaşık 100 bin 389 TL seviyesine yükseliyor.

Kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte memur maaş zammı kesinleşecek ve polis memurlarının ocak ayında alacağı artış oranı da netlik kazanacak.