Politika faizi düşerse ne olur, kredi faizleri düşer mi? Altın ve dolara etkisi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 22 Ekim 2026 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısında bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37'den yüzde 36'ya indirdi. Böylece politika faizinde 100 baz puanlık indirim gerçekleştirildi. Toplantı öncesinde piyasalarda öne çıkan beklentiyle uyumlu gerçekleşen karar, para politikasının seyri açısından yakından izleniyor. Faiz kararlarının ardından bankacılık sektöründeki maliyetler, kredi piyasasındaki gelişmeler, tasarruf araçlarının getirileri ve döviz piyasasındaki hareketlilik gündeme geliyor. Özellikle kredi kullanmayı düşünenler, vadeli mevduat hesabında birikimlerini değerlendirenler ve altın ile döviz piyasalarını takip edenler açısından önümüzdeki dönemde enflasyon verileri, piyasa beklentileri ve Merkez Bankası'nın sonraki adımları önem taşıyor. Politika faizi düşerse kredi faizleri düşer mi? Politika faizi ile piyasa ilişkisi şöyledir:

POLİTİKA FAİZİ DÜŞERSE NE OLUR?

Politika faizi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikasını yürütürken kullandığı temel araçlardan biri olarak kabul ediliyor. Merkez Bankası'nın kısa vadeli faiz koşullarını belirlemede kullandığı bu oran, bankaların fonlama maliyetleri üzerinde etkili oluyor. Politika faizinde yapılan değişiklikler, bankacılık sistemindeki finansman koşullarından tasarruf sahiplerinin tercih ettiği yatırım araçlarına kadar farklı alanlarda hissedilebiliyor. Faiz indirimiyle birlikte ekonomide kredi kullanımının desteklenmesi, tüketim ve yatırımların canlandırılması ve finansman maliyetlerinin zaman içerisinde azaltılması amaçlanabiliyor. Ancak bu sürecin nasıl ilerleyeceği, yalnızca alınan faiz kararına değil, enflasyonun seyrine ve ekonomik koşullara da bağlı bulunuyor.

Politika faizindeki değişimin ekonomik faaliyetler üzerindeki etkisi, piyasaların kararı nasıl karşıladığıyla da yakından ilişkili. Merkez Bankası'nın faiz indirimine ilişkin beklentiler, karar açıklanmadan önce piyasalardaki fiyatlamalara yansıyabiliyor. Beklentiler doğrultusunda alınan bir kararın etkisi sınırlı kalabilirken beklenenden farklı bir adım, piyasalarda daha belirgin hareketlere yol açabiliyor. Bunun yanında bankaların fonlama maliyetleri, kredi koşulları ve tasarruf sahiplerinin tercihleri aynı hızda değişmeyebiliyor. Bu nedenle politika faizindeki bir değişiklik değerlendirilirken enflasyon verileri, piyasa beklentileri ve para politikasına ilişkin açıklamalar birlikte ele alınıyor.

POLİTİKA FAİZİ DÜŞERSE KREDİ FAİZLERİ DÜŞER Mİ?

Politika faizindeki indirim, bankaların fonlama maliyetleri üzerinde aşağı yönlü etki oluşturabilecek gelişmeler arasında yer alıyor. Bankaların kaynak sağlama maliyetlerinin gerilemesi, ihtiyaç kredisi, konut kredisi ve taşıt kredisi gibi finansman ürünlerinin faiz oranlarına da yansıyabiliyor. Ancak Merkez Bankası'nın belirlediği politika faizi ile bankaların müşterilerine uyguladığı kredi faizleri aynı oranı ifade etmiyor. Bankalar, kredi fiyatlaması yaparken kendi finansman giderlerinin yanı sıra kredi risklerini, vade yapısını, likidite koşullarını, sermaye maliyetlerini ve sektördeki rekabeti de dikkate alıyor. Bu nedenle politika faizinde yaşanan bir puanlık düşüşün kredi faizlerinde de aynı oranda bir gerileme meydana getirmesi zorunlu değil.

Kredi faizlerinin ne zaman ve hangi ölçüde değişeceği, kredi türüne göre farklılık gösterebiliyor. İhtiyaç kredilerinde bankaların risk değerlendirmeleri ve kısa vadeli fonlama maliyetleri etkili olurken konut kredilerinde uzun vadeli faiz beklentileri ile kaynak maliyetleri önem kazanıyor.

Taşıt kredilerinde ise ilgili düzenlemeler, vade sınırları ve bankaların risk politikaları dikkate alınıyor. Ayrıca kredi büyümesine yönelik sınırlamalar, politika faizindeki değişimin krediye erişim üzerindeki etkisini sınırlandırabiliyor. Kredi kullanmayı planlayan vatandaşların yalnızca ilan edilen faiz oranına bakmak yerine tahsis ücretlerini, sigorta maliyetlerini, vade süresini, aylık taksit tutarını ve toplam geri ödemeyi de karşılaştırması gerekiyor. Özellikle uzun vadeli kredilerde faiz oranları arasındaki küçük farklar, toplam ödeme tutarında önemli değişikliklere neden olabiliyor.

POLİTİKA FAİZİ DÜŞERSE ALTIN VE DOLAR NE OLUR?

Politika faizindeki düşüşün döviz piyasasına etkisi, Türk lirası cinsinden yatırım araçlarının sunduğu getiriyle yakından bağlantılı. Faiz oranlarının gerilemesi, bazı yatırımcıların döviz ve altın gibi alternatif yatırım araçlarına yönelmesine neden olabiliyor. Dövize yönelik talebin artması ve Türk lirasına olan talebin zayıflaması durumunda dolar/TL kuru üzerinde yukarı yönlü baskı oluşabiliyor. Bununla birlikte doların seyri yalnızca Türkiye'deki faiz kararlarıyla belirlenmiyor. ABD Merkez Bankası'nın faiz politikası, doların uluslararası piyasalardaki gücü, Türkiye'nin dış ticaret dengesi, döviz rezervleri, yabancı yatırımcıların sermaye hareketleri ve ülkeye ilişkin risk algısı da kur üzerinde etkili olabiliyor. Bu nedenle faiz indiriminin ardından dolar kurunda yaşanabilecek hareketleri değerlendirirken küresel gelişmelerin de izlenmesi gerekiyor.

Altın fiyatları açısından da faiz kararlarının yanı sıra farklı ekonomik göstergeler önem taşıyor. Faiz getirisi bulunmayan altın, faiz oranlarının gerilemesiyle birlikte mevduat ve tahvil gibi alternatif yatırım araçlarına kıyasla daha cazip hale gelebiliyor. Özellikle enflasyondan arındırılmış faiz oranları olarak bilinen reel faizlerdeki düşüş, altını elde tutmanın fırsat maliyetini azaltarak fiyatları destekleyebiliyor. Ancak altının fiyatı yalnızca faiz politikasıyla belirlenmiyor; küresel ekonomik belirsizlikler, jeopolitik gerilimler, merkez bankalarının altın alımları ve güvenli liman talebi de fiyatların seyrinde rol oynuyor. Türkiye'de gram altın değerlendirilirken uluslararası piyasalardaki ons altın fiyatının yanı sıra dolar/TL kuru da dikkate alınıyor. Ons altın ve dolar kurunun aynı yönde hareket etmesi gram altındaki değişimi güçlendirebilirken farklı yönlerde hareket etmeleri iki etkinin birbirini kısmen dengelemesine neden olabiliyor.