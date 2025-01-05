Pompalarda ateş yandı! Akaryakıt fiyatlarına yılın ikinci zammı yolda! Benzin, motorin ve LPG'de tabela sil baştan

05 Ocak 2025 09:32 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 09:37

Araç sahipleri için 2025 yılının ikinci zam haberi geldi. Akaryakıt fiyatları ÖTV zammının ardından yeniden değişecek. 5 Ocak 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları merak edilirken salı gününden itibaren geçerli olacak zam tutarı da belli oldu.

Yeni yılla birlikte ÖTV düzenlemesiyle değişen akaryakıt fiyatlarında tabela sil baştan değişecek. Benzin fiyatına pazartesi akşamından itibaren geçerli olmak üzere 1.27 TL zam bekleniyor. Global piyasalardaki dalgalanmalar fiyatları etkilemeye devam ediyor. İşte zam öncesi benzin motorin (mazot) LPG güncel fiyatları. BENZİN FİYATINA ZAM YOLDA Yeni yılın ilk başında ÖTV düzenlemesinin ardından akaryakıt fiyatlarına zam gelmiş, benzin 82 kuruş, motorin 77 kuruş, LPG'de ise 35 kuruş fiyat artışı yaşanmıştı. ÖTV düzenlemesiyle değişen akaryakıt fiyatlarında yeniden zam haberi geldi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, benzinin litre fiyatı1 lira 27 kuruş zamlanacak. Zamlı tarife 7 Ocak Salı gününden itibaren uygulanacak. MOTORİNDE ZAM YA DA İNDİRİM VAR MI? Motorin ve LPG'de ise şu anda herhangi bir zam beklenmiyor. GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI İşte 5 Ocak 2025 Pazar günü güncel akaryakıt fiyatları; İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI Benzin fiyatı: 43.88 TL

Motorin litre fiyatı: 44.65 TL

LPG litre fiyatı: 26.41 TL İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI Benzin fiyatı: 44.04 TL

Motorin litre fiyatı: 44.75 TL

LPG litre fiyatı: 26.41 TL ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI Benzin litre fiyatı: 44.44 TL

Motorin litre fiyatı: 45.30 TL

LPG litre fiyatı: 26.42 TL İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI Benzin litre fiyatı: 44.89 TL

Motorin litre fiyatı: 45.79 TL

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