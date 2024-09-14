"POS cihazı çalışmıyor" bahanesi tarihe karışıyor! IBAN ile tahsilat yoluyla vergi kaçakçılığına 250 milyon lira ceza

14 Eylül 2024 12:50 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 13:10

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi kaçakçılığı ve kayıt dışılıkla mücadele kapsamında IBAN üzerinden tahsilat yaparak vergi kaçıran 250 mükellefe yönelik incelemelerini tamamladı. Bakanlık incelemeler sonucunda tam 1,5 milyar liralık kazancın kayıt dışı bırakıldığını tespit etti. Vergi kaçırdığı belirlenen mükelleflere 250 milyon lira vergi cezası uygulandı.

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Ekonomi yönetimi vergi kaçakçılığına yönelik denetimlerine devam ediyor. Vergi Denetim Kurulu kayıt dışı ile etkin mücadele kapsamında incelemelerine hız verdi. Bakanlık, 1,5 milyar liralık kazancı kayıt dışı bırakan 250 mükellefe 250 milyon lira vergi cezası verdi.

"POS CİHAZI ÇALIŞMIYOR" BAHANESİNE SON!

Bazı işletmelerin fiş fatura vermemek için IBAN yoluyla tahsilat yapmaları ya da "POS çalışmıyor" gibi bahanelerle alacaklarını banka hesapları üzerinden tahsil etmek isteyen mükellefler sıkı takibe alındı. Bu yollarla vergi kaçırmak isteyenler için bakanlık rekor cezalar kesti.

250 MÜKELLEFE 250 MİLYON LİRA CEZA

Banka hesap ve para hareketlerinin takip edilmesi sonucunda ilk kapsamda belirlenen 250 mükellef nezdinde incelemeler arttı. Bu kapsamda elde edilen ilk verilere göre, 1,5 milyar liralık kazancın kayıt dışı bırakıldığı belirlendi. Bakanlıkça, bu tutar üzerinden 250 milyon lira vergi cezası kesildi.

İsimleri açıklanmayan işletmeler arasında lüks bir restoran zinciri, değerli taş ve kuyumculuk alanında faaliyette bulunan bir markanın şubesi, büyük bir yedek parça alım satım gibi işletmeler yer aldı. İşletmelerin para transferlerinin kripto para aracı kuruluşları, ödeme hizmeti sunan kuruluşlar, sermaye piyasası aracı kurumları ve yatırım hesaplarından gelen paralardan kaynaklandığı ortaya çıktı.

BAKAN ŞİMŞEK UYARDI

Bakan Şimşek, vergi kaçıranlar için soruşturmaların devam ettiğini ifade ederek "Hesaplara gelen paraların başkalarına ait olduğunu belirten kişiler ve firmalar yönüyle de incelemeler devam edecek." dedi. Şimşek, Vergi kaçırmak maksadıyla IBAN yerine nakit ödeme talep etmeye başlayan ve yine fiş-fatura düzenlemeyen mükellefler için de takipte olduklarını aktardı.

Şimşek, vergi kayıp ve kaçağına sebebiyet vererek haksız kazanç sağlayanların ve haksız rekabet oluşturanların takipçisi olmaya devam edeceklerini bildirerek şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak kayıt dışı yöntemlerle tahsilat yaparak vergisini ödemeyen işletmeleri yakından izliyoruz. Alacaklarınızı vergi dışı bırakacak şeklide IBAN ya da banka hesapları üzerinden tahsilat yapmayın, kayıt dışı faaliyetlere ortak olmayın. Vergide adaleti artırmaya ve kayıt dışılığı azaltmaya yönelik yaygın ve yoğun denetimlerimiz tavizsiz ve güçlü şekilde devam edecek."