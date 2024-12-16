Poşet fiyatlarına zam iddiasına Bakanlıktan cevap geldi

16 Aralık 2024 11:39 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 14:23

Market poşetlerine yeni yılda zam gelecek mi ve plastik poşetler ne kadar olacak soruları yeniden gündem oldu. Vatandaş bu soruların cevabını ararken market poşetlerine zam geliyor iddiası gündeme bomba gibi düştü. 2019 yılında ücretli hale gelen ve 25 kuruştan satılan poşetlere yapılacak zam oranı için Bakanlıktan açıklama geldi.

Poşet ücretleri için komisyon toplandı! 25 kuruş olan poşete zam geldi mi?

Poşet ücretleri için komisyon toplandı! 25 kuruş olan poşete zam geldi mi?

Market poşetlerine zam​ geliyor iddiası, gündem oldu. 25 kuruştan satılan poşetlere yeni yılda gelecek zam oranı ile ilgili iddialar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yalanlandı.

MARKET POŞET FİYATLARI ZAMLANDI MI?

1 Ocak 2019’da ücretli olan market poşetleri o günden bu yana 25 kuruş. Ancak yeni yılla birlikte bu fiyatların zamlanacağı iddia edildi.

2019 yılında ücretli hale gelen ve 25 kuruştan satılan poşetlerin yeni fiyatının 1,5 lira olacağı iddia edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı "Market poşetlerine zam gelecek" iddiasına cevap verdi.

BAKANLIKTAN POŞET FİYATIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, plastik poşet fiyatıyla ilgili bir köşe yazısında yer alan rakamların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Bugün bir köşe yazısında yer alan plastik poşet fiyatına ilişkin yorum gerçeği yansıtmamaktadır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızda 21 Kasım'da gerçekleştirilen Plastik Poşet Komisyonu toplantısında sektör temsilcilerinin görüşleri alınmış, konuya ilişkin değerlendirmeler devam etmektedir. Komisyonumuz poşet fiyatıyla ilgili henüz bir rakam belirlememiş, toplantıda iddia edilen fiyat gündeme gelmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."