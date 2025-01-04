Postacı kuryeler dönemi başlıyor: Mesai dışı teslimat yapanlar yandı! Yeni statü ve çalışma saatlerine BTK takibi

04 Ocak 2025 11:53 - Güncelleme : 04 Ocak 2025 12:22

Kuryelere yönelik yeni düzenlemenin hayata geçmesi bekleniyor. Kuryelerin çalışma saatleri bu kapsamda değişecek. Konuyla ilgili Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) harekete geçti. Düzenleme ile hızlı teslimat hizmeti posta hizmeti olarak kabul edilecek. Kuryeler ise "Postacı" statüsüne alınacak.

Sayılar 2 milyonu geçti! Kuryelere yeni düzenleme geliyor! İşte kurye olmak için şartlar

Sayılar 2 milyonu geçti! Kuryelere yeni düzenleme geliyor! İşte kurye olmak için şartlar

Kurye​ sektörüne yönelik yeni düzenlemeler geliyor. BTK​'dan kritik kuryecilik düzenlemesi yolda. Düzenlemeye göre kurye, mesai saati bildirilecek, uymayana ceza​ uygulanacak.

KURYELER POSTACI STATÜSÜNE GİRECEK

Kuryelerin çalışma saatleri artık Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) bildirilecek. Bu saatler dışında kuryelik yapana cezai işlem uygulanacak.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre BTK, yemek ve kargo gibi hızlı teslimat yapan kuryelerin taşıdıkları ürünleri "Posta gönderisi", kuryeleri ise "Postacı" statüsüne aldı.

KURYE SEKTÖRÜ YAPTIRIM KAPSAMINA ALINDI

Kurye firmalarının Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinin her birinde en az 3 ilde depo veya şube açması zorunlu hale gelecek. Çalışma saatlerine yönelik düzenleme ile buna bağlı yaşanan kaza gibi olumsuzlukların önüne geçilmesi hedefleniyor.

HER BÖLGEYE EN AZ 3 DEPO

Düzenlemeye göre, şirketlerin, İçişleri Bakanlığı'nca belirlenmiş bulunan 7 coğrafi bölgede ve her bir bölgede en az 3 şehirde olmak üzere asgari birer depo ya da şube açması zorunluluğu getirildi.

Ayrıca hızlı teslimat hizmeti sunan firmaların ödenmiş sermaye tutarları 1 milyon TL'den 5 milyon TL'ye çıkarılıyor. Düzenlemenin gerekçesine ilişkin yetkililerden edinilen bilgilere göre, hızlı teslimat hizmeti posta hizmeti olarak kabul edilecek

Düzenleme kapsamında kuryelerin çalışma saatleri BTK'ya bildirilecek. Çalışma saatinin dışında getir-götür yapana cezai kesilecek.