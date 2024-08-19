Powell, Jackson Hole'da faiz fitilini ateşleyebilir! Son zamanların en önemli sempozyumu olacak

19 Ağustos 2024 15:17 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 15:20

Fed ekonomiyi daha iyi bir dengeye getirme ve böylece enflasyonu yüzde 2 hedefine doğru düşürme arzusunda ilerliyor. Veriler beklendiği yönde hareket ederse ABD'de eylül ayında faiz oranı indirimi potansiyeli daha da artacak. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Jackson Hole'da Fed'in faiz indirimine işaret edebilir.

PİYASALARIN GÖZÜ JACKSON HOLE'DA

Bu hafta yatırımcılar Jackson Hole sempozyumunda Fed Başkanı Powell’ın mesajlarını izleyecek.

ABD’nin Wyoming eyaletinde düzenlenecek Jackson Hole Sempozyumu’nda 22-24 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek.

Jackson Hole, eylül ayında bir kesintiye gidilmesi beklentilerini güçlendirebilir.

Federal Rezerv'in para politikasını eylül ayından itibaren "kısıtlayıcı" bölgeden "biraz daha az" kısıtlayıcı politikaya geçirmesi bekleniyor.

Çekirdek enflasyonun aylık bazda %0,2 veya altında gerçekleşmesi bekleniyor; bu, yıllık enflasyonu %2 hedefine ulaştırmak için gereken oran olarak kabul ediliyor.

Zaten yüzde 3,4'ten yüzde 4,1'e çıkan işsizlik oranının yüzde 4,3'e doğru yükselmesi bekleniyor.

2023'ün ikinci yarısında yıllık yüzde 3+ seviyesinde olan tüketici harcamalarındaki büyüme oranının 2024'ün ilk yarısında yüzde 1,6'ya düşmesinin ardından daha da yavaşlaması bekleniyor.

FAİZ İNDİRİMLERİNE İLİŞKİN MESAJ GELEBİLİR

Ekonomistlere göre Powell 50 baz puanlık bir indirime kapıyı kapatmayacak ancak buna yönelik özel bir eğilim olduğuna da işaret etmeyecek.

Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın önümüzdeki hafta yapılacak Jackson Hole sempozyumunda 50 baz puanlık (bp) faiz indirimi sinyali vermesinin pek olası olmadığını belirtti.

Stratejistler, eylül ayından önce ek verilerin henüz gelmediğini ve Powell'ın FOMC'nin önüne geçmek konusunda çekingen davranabileceğini öne sürdü.

Bu olası senaryoların hiçbirinin özellikle önemli olmadığını vurgulayan uzmanlar, haziran nokta grafiklerinin medyanının ve modunun yıl sonundan önce sırasıyla 1 ve 2 faiz indirimine işaret ettiğini ve geriye yalnızca üç toplantı kaldığını belirtti.

JACKSON HOLE ETKİSİ

2000 yılından bu yana yapılan Jackson Hole sempozyumundaki 22 konuşmadan sadece ikisi 10 yıllık UST getirilerinde önemli değişikliklere yol açtı.

S&P 500 sadece iki kez Jackson Hole günlerinde büyük getiriler elde etti.

Genel olarak, bu olaydan sonra piyasalarda görülen büyük tepkiler kural değil, istisna olarak görülüyor. Ancak yine de bu yılki sempozyum son zamanların en önemli ve olaylı toplantısı olabilir.