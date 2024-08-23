Powell faiz indirimi için konuştu! "Hedefe çok yakınız, başaracağız"

23 Ağustos 2024 17:23 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 17:26

Dolar/TL için şaşırtan tahmin! Alman bankadan enflasyon vurgusu: Dolar için hem tarih hem seviye verdi

Dolar/TL için şaşırtan tahmin! Alman bankadan enflasyon vurgusu: Dolar için hem tarih hem seviye verdi

Merkez bankalarının bir araya geldiği Jackson Hole toplantısı gerçekleşti. Sempozyumun en önemli konuşmacısı ise ABD Merkez Bankası FED Başkanı Jerome Powell oldu. Powell, enflasyonda yukarı yönlü risklerin azaldığına dikkat çekti. Ülkesindeki istihdama yönelik risklerin aşağı yönlü arttığını belirtti.

"BAŞARDIK"

"Enflasyon beklentileri daha az çıpalanmış durumda, bunu başardık" diyen Powell, "Enflasyon şu an amacımıza daha yakın. Fiyat istikrarına doğru daha fazla ilerleme kaydederken güçlü iş gücü piyasasını desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

ABD FED Başkanı açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"HEDEFE ÇOK YAKINIZ"

Enflasyonda yukarı yönlü riskler azaldı, istihdama yönelik aşağı yönlü riskler arttı. Enflasyon önemli ölçüde düştü, artık hedefe çok daha yakınız. Enflasyonun yüzde 2'ye dönüşünün sürdürülebilir bir yolda olduğuna dair güvenim artıyor.

FAİZ İNDİRİM AÇIKLAMASI GELDİ

Politikayı ayarlama zamanı geldi. Faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızı verilere, görünüme ve risk dengesine bağlı olacak.

Parasal politikamız dezenflasyon için önemli rol oynadı. Enflasyon baskısını önlemek için aldığımıız önlemler devam etti. Enflasyonun yeniden dengeleneceğini öngördük ve beklentilerimiz bu amaç etrafında şekillendi.